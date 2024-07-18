澎湖廣設馨生保護服務據點 今舉行揭牌

澎湖書法名師謝聰明，手寫有溫度的馨生保護服務據點。（記者劉禹慶攝）

2024/07/18 16:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕犯罪被害人保護協會台灣澎湖分會，因應今年為「犯保新法元年」，新修正之犯保法強調尊嚴與同理，考量犯罪被害人在面對被害案件處理過程，身心承受相當大的負荷，因此特別結合朝陽、東衛、白坑及許家社區發展協會，在社區設置柔性且溫馨的「馨生保護服務據點」。

今（18）日與法律扶助基金會澎湖分會合辦法扶日宣導活動，在朝陽里活動中心，提供犯罪被害人法律講座及手作南瓜糕等豐富課程，包括澎湖地檢署檢察長陳佳秀、法扶基金會高雄曁澎湖分會執行秘書卓平仲、犯保澎湖分會主任委員蔡惠如及4大社區理事長等到場與會，現場逾50人參與，氣氛溫馨感人。

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此次啟動儀式由澎湖縣書法學會常務理事謝聰明現場揮毫，以有溫度的書法書寫「馨生保護據點」卷軸完成銜牌，由主委蔡惠如頒發感謝狀予4大社區理事長揭開活動序幕。並由法扶基金會律師黃千珉講授反詐常識及法律資源運用，最後由鄭采艾老師帶領大家製作香甜可口南瓜糕，盼以手作美食的溫度和香氣，讓犯罪被害人感受到溫暖。

澎湖分會規劃之「馨生保護服務據點」，目的在提供犯罪被害人友善温暖的喘息空間，未來也將透過據點辦理團體課程、聚會及分享等活動，使犯罪被害人有力量再前行，感謝朝陽、東衛、白坑及許家社區發展協會認同理念，熱情提供社區場域成為服務據點，讓愛的力量得以凝聚發揮並永續。

澎湖馨生保護服務據點成立，未來提供犯罪被害人友善溫暖的後盾。（記者劉禹慶攝）

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