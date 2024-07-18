為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

3個月練逾萬杯咖啡 謝溢宸奪2024WCC世界拉花冠軍

台灣咖啡好手謝溢宸打敗36國競爭者，奪下2024年WCC世界盃拉花大賽（WLAC），是台灣該賽事第一人。（記者吳柏軒攝）

台灣咖啡好手謝溢宸打敗36國競爭者，奪下2024年WCC世界盃拉花大賽（WLAC），是台灣該賽事第一人。（記者吳柏軒攝）

2024/07/18 13:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕被譽為「咖啡界奧林匹克」競賽的WCC世界盃拉花大賽，由台灣選手謝溢宸打敗36國選手，奪下2024年冠軍，他稱為了賽事砸下10多萬元、3個月練了超過1萬杯，連拿鋼杯的拇指都長繭，最後用鯨魚、駝鹿、龍等造型，獲評審青睞，是台灣第一人。

台灣咖啡協會副理事長吳怡玲表示，WCC世界盃是全球咖啡協會或相關組織共同舉辦的賽事，首先各地要先舉行境內好手選拔，接著各地的冠軍代表再齊聚一堂角逐世界冠軍寶座，細分烘豆、咖啡調酒等項目，謝溢宸則是咖啡拉花的台灣代表，在今年6月27日遠赴丹麥哥本哈根，經過3天激烈賽事，擊敗其他36國好手，一舉拿下世界冠軍（World Latte Art Championship），也是該項台灣奪冠第一人。

謝溢宸回憶，從3月19日獲得企業贊助咖啡機，開始練習到出國前，3個月共練了1萬多杯拉花，平均1天破百杯，練到持鋼杯的拇指都長出厚繭，而競賽最難是無法掌握咖啡豆跟牛奶的品種，在國內只能購買十多種品項測試，為了賽事也花了18萬元，但競賽主要是為了成就感與證明自己。

至於為何鍾情拉花技藝？謝溢宸說，自己從17歲接觸咖啡，其中拉花是最直接，透過視覺讓人瞬間看見並喜愛的，奪WCC世界冠軍前已苦練10年，賽前特別針對今年主題發想，最後選擇鯨魚全身、駝鹿半身、龍的面譜等圖樣，象徵海、陸、空三界霸主，並且賽事要全程微笑、英文講解，向外國解釋台灣文化中龍代表的吉祥意義。

謝溢宸還表示，過去獲大小賽事冠亞軍獎盃有38個，但歷年參賽至少60場以上，但不可能每次都拿到名次，自己經過很多失敗，從中學到一些回饋及知識，才有辦法變成力量推進技術，這次世界賽也即時觀察各國冠軍，如用冰桶避免牛奶降溫、墊高機器降低噴濺等，如今奪冠，達成部分夢想，接下來將持續規劃事業，向前邁進。

台灣選手謝溢宸參加2024世界盃拉花大賽（WLAC）並奪冠，他複刻參賽時的得獎作品，包含龍的臉譜（右起）、鯨魚全身、駝鹿半身等三種拉花造型，象徵多樣性。（記者吳柏軒攝）

台灣選手謝溢宸參加2024世界盃拉花大賽（WLAC）並奪冠，他複刻參賽時的得獎作品，包含龍的臉譜（右起）、鯨魚全身、駝鹿半身等三種拉花造型，象徵多樣性。（記者吳柏軒攝）

台灣選手謝溢宸專心刻劃咖啡拉花造型「龍」的臉譜。（記者吳柏軒攝）

台灣選手謝溢宸專心刻劃咖啡拉花造型「龍」的臉譜。（記者吳柏軒攝）

台灣選手謝溢宸專心咖啡拉花，用鋼杯加奶泡畫出「駝鹿」半身造型。（記者吳柏軒攝）

台灣選手謝溢宸專心咖啡拉花，用鋼杯加奶泡畫出「駝鹿」半身造型。（記者吳柏軒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
米蘭世界咖啡冠軍賽 台灣選手獲拿鐵藝術第3名
2022/06/26 20:59

米蘭世界咖啡冠軍賽 台灣選手獲拿鐵藝術第3名
瘋12強！4D咖啡拉花 竟拉出台灣隊
2019/11/07 14:19

瘋12強！4D咖啡拉花 竟拉出台灣隊

瞄準中小企業長虹林口商辦登場
金門首屆咖啡節落幕 「探索巷弄」引入500萬經濟效益
2024/05/07 23:23

金門首屆咖啡節落幕 「探索巷弄」引入500萬經濟效益
咖啡也懂談戀愛！「神人級」拉花一層又一層 百萬網友看入迷
2019/11/30 17:11

咖啡也懂談戀愛！「神人級」拉花一層又一層 百萬網友看入迷

《CHARM野性魅力》 全球寵物的最佳伴侶
生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播