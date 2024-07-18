3個月練逾萬杯咖啡 謝溢宸奪2024WCC世界拉花冠軍

台灣咖啡好手謝溢宸打敗36國競爭者，奪下2024年WCC世界盃拉花大賽（WLAC），是台灣該賽事第一人。（記者吳柏軒攝）

2024/07/18 13:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕被譽為「咖啡界奧林匹克」競賽的WCC世界盃拉花大賽，由台灣選手謝溢宸打敗36國選手，奪下2024年冠軍，他稱為了賽事砸下10多萬元、3個月練了超過1萬杯，連拿鋼杯的拇指都長繭，最後用鯨魚、駝鹿、龍等造型，獲評審青睞，是台灣第一人。

台灣咖啡協會副理事長吳怡玲表示，WCC世界盃是全球咖啡協會或相關組織共同舉辦的賽事，首先各地要先舉行境內好手選拔，接著各地的冠軍代表再齊聚一堂角逐世界冠軍寶座，細分烘豆、咖啡調酒等項目，謝溢宸則是咖啡拉花的台灣代表，在今年6月27日遠赴丹麥哥本哈根，經過3天激烈賽事，擊敗其他36國好手，一舉拿下世界冠軍（World Latte Art Championship），也是該項台灣奪冠第一人。

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謝溢宸回憶，從3月19日獲得企業贊助咖啡機，開始練習到出國前，3個月共練了1萬多杯拉花，平均1天破百杯，練到持鋼杯的拇指都長出厚繭，而競賽最難是無法掌握咖啡豆跟牛奶的品種，在國內只能購買十多種品項測試，為了賽事也花了18萬元，但競賽主要是為了成就感與證明自己。

至於為何鍾情拉花技藝？謝溢宸說，自己從17歲接觸咖啡，其中拉花是最直接，透過視覺讓人瞬間看見並喜愛的，奪WCC世界冠軍前已苦練10年，賽前特別針對今年主題發想，最後選擇鯨魚全身、駝鹿半身、龍的面譜等圖樣，象徵海、陸、空三界霸主，並且賽事要全程微笑、英文講解，向外國解釋台灣文化中龍代表的吉祥意義。

謝溢宸還表示，過去獲大小賽事冠亞軍獎盃有38個，但歷年參賽至少60場以上，但不可能每次都拿到名次，自己經過很多失敗，從中學到一些回饋及知識，才有辦法變成力量推進技術，這次世界賽也即時觀察各國冠軍，如用冰桶避免牛奶降溫、墊高機器降低噴濺等，如今奪冠，達成部分夢想，接下來將持續規劃事業，向前邁進。

台灣選手謝溢宸參加2024世界盃拉花大賽（WLAC）並奪冠，他複刻參賽時的得獎作品，包含龍的臉譜（右起）、鯨魚全身、駝鹿半身等三種拉花造型，象徵多樣性。（記者吳柏軒攝）

台灣選手謝溢宸專心刻劃咖啡拉花造型「龍」的臉譜。（記者吳柏軒攝）

台灣選手謝溢宸專心咖啡拉花，用鋼杯加奶泡畫出「駝鹿」半身造型。（記者吳柏軒攝）

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