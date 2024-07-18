籌設「新住民諮詢站」讓地方為難？ 蘇巧慧：這是大家樂見的好事

立法委員蘇巧慧參加大漢溪堤外便道通車典禮，會前接受媒體聯訪，討論政治議題。（記者陳奕劭攝）

2024/07/18 11:52

〔記者陳奕劭／新北報導〕民進黨規劃在全國籌設「新住民諮詢站」，近期民進黨新北市黨部發文給地方民代，詢問是否願意合作設立「新住民諮詢站」，被認為是替新北市黨部主委蘇巧慧布局2026地方大選，地方也傳出為難聲音。對此，蘇巧慧回應，完全沒有為難，基層里長、議員都熱烈響應，讓新住民融入社會，這是大家樂見的好事

蘇巧慧表示，新住民在台灣人口非常多，也是非常重要的朋友和力量，當立委以前，她有很多新住民的朋友，有了公職身份後會更想幫忙大家。現在黨中央賴清德主席重視這一塊，包括地方黨部都有能力、能量、意願做這件事，她相信大家都會非常的支持。

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她指出，當意願單發下去的時候，基層的里長、議員，大家都熱烈響應，應該要集眾人之事，大家一起來努力，讓新住民朋友不但可以融入社會，而且可以發揮力量，這是大家樂見的好事。

媒體詢問，有聽說地方為難嗎？蘇巧慧回應，完全沒有為難。因為新住民是重要的朋友、台灣重要的資產，一起來幫助新住民融入台灣社會，讓台灣的社會更多元精彩。她相信這是一件好事，希望大家都能夠一起來完成。

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