「胖卡達人」告別式 小英出席哀悼

2024/07/14 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕台灣行動車創業發展協會（胖卡協會）理事長龔修賢在六月底過世，享年五十二歲，昨在新北市立殯儀館舉行告別式，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、民進黨新北市黨部主委暨立委蘇巧慧及多位立委出席。蔡英文發文悼念龔修賢支援救災等往事，蘇巧慧則頒發褒揚狀，感謝龔修賢熱心公眾事業。

龔修賢熱心公益

蔡英文發文指出，過往復興空難、普悠瑪事故或是震災，都可以在救難現場看到龔修賢號召來的胖卡餐車，輪班提供災民、救難人員熱食，去年底她僅一通電話，龔修賢就使命必達號召胖卡餐車為國軍特戰部隊準備行軍後的早餐。

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「龔老闆也是我們在民主路上的好朋友」，蔡英文說，無論是她參選新北市長時的「小英號」，或是參選總統時的「三隻小豬號」、「辣台號」，都是由龔修賢為競選團隊量身打造，這些胖卡不僅替她到處與支持者接觸、互動，也見證了台灣選舉的歷程，龔修賢象徵的是每一位團結、熱血、暖心的台灣人，大家會守護龔修賢留下來的「台灣精神」，也會繼續帶著希望往前走。

蘇巧慧頒發褒揚狀

蘇巧慧則表示，她與龔修賢夫婦認識多年，二人不僅是「民主路上的戰友」，更是她生活中的朋友，龔修賢長年支持民進黨，許多台灣的民主關鍵時刻，都可以看見龔修賢和胖卡的身影，副總統蕭美琴過去在花蓮競選立委期間，胖卡也駛進了花蓮，為緊張的競選氣氛增添溫馨與歡樂。他無私助人、忠貞愛國的精神，將永留同志心中。

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