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防高雄港6、7貨櫃中心大塞車 港務公司撥20億元解套

防高雄港6、7貨櫃中心大塞車，港務公司撥20億解套。圖為高雄港區管制站。（圖由台灣港務公司提供）

防高雄港6、7貨櫃中心大塞車，港務公司撥20億解套。圖為高雄港區管制站。（圖由台灣港務公司提供）

2024/07/18 11:24

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣港務公司預期高雄港第六、七貨櫃中心周邊道路車流量將大增，已補助高雄市政府約20億元，興建「高雄港貨櫃車專用道工程」，並建置AI智慧號誌系統，防止大塞車。

台灣港務公司指出，高雄市小港區沿海路是通往高雄港第六、七貨櫃中心必經要道，所以補助高市府約20億多元，在中鋼路、沿海路、南星路興建「高雄港貨櫃車專用道工程」，並在沿海路銜接國道一號、中林路以南，共約30處路口，增設智慧號誌系統。

高雄港務分公司補充強調，塞車原因另有中美貿易戰增溫，航商客戶提前出貨以避免高額關稅，再加上新加坡及東南亞主要港口受到紅海事件造成塞港，部分航線轉靠高雄港，導致高雄港貨櫃量增加。

因此，除協調高市府新工處加快貨櫃專用道的施工進度，也提醒貨櫃場業者盡可能將船期分散安排，如有多艘船舶同時作業或卸轉櫃量較多的船班，預期出現交領櫃作業車流壅塞或場外停等車輛較多情形，應事先向貨運業者及貨櫃車司機宣導，採分時分流進入港區，避免入場車流過度集中，造成場外貨櫃車排隊回堵，或場內交領櫃等待時間過長，高雄港務分公司自營的120及121號碼頭可全力支援，協助緩解壅塞情形。

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