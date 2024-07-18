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MATA獎展開系列活動 導演蘇弘恩分享獵人的耐性

MATA獎展開系列活動，導演蘇弘恩及醫師田知學進行分享。（教育部提供）

MATA獎展開系列活動，導演蘇弘恩及醫師田知學進行分享。（教育部提供）

2024/07/18 09:43

〔記者林曉雲／台北報導〕深受原住民學生關注的第11屆MATA獎，鼓勵運用影音媒介的力量，結合原住民族議題進行創作，教育部也為原住民學生舉辦工作坊和線上講座，邀請導演蘇弘恩分享獵人的耐性等，深化學生對於原住民族議題及拍片應備的專業基礎認知。

教育部綜合規劃司科長李心信說明，教育部針對高中原住民族學生辦理為期3天的暑期線上工作坊，即將於7月22日至24日展開，由MATA獎第9屆紀錄片類首獎得主導演林丞恩擔任講師，採循序漸進的實務方式，引導學生構思及撰寫拍片企劃書，並給予具體建議，名額有限。

另有2場線上講座，教育部邀請導演蘇弘恩與醫師田知學擔任講師，李心信表示，兩位講師各自在專業領域努力耕耘，皆有令人敬佩的成就，此次難得的精彩課程，也開放全民上線聽講。

第1場講座時間為7月31日下午1時30分，導演蘇弘恩以「獵人的耐性：從文字到影像創作」為題，分享多年執導拍片的觀察與心路歷程，傳授持攝影機者的獵人心法；第2場講座時間為8月29日下午1時30分，醫師田知學帶領大家認識台灣原住民族醫療現況，透過原住民族歷史與轉型正義的觀點，破除社會大眾對於原住民族抱持的迷思，梳理促進原住民族身心靈健康之於維繫多元族群社會共存的意義。

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