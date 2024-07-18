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台灣第一代輕軌司機員駕「輕」就熟 黃寧祥：第一次駕駛手會抖

駕駛輕軌過程需全神貫注。（記者王榮祥攝）

駕駛輕軌過程需全神貫注。（記者王榮祥攝）

2024/07/18 00:13

〔記者王榮祥／專訪〕全台第一代、也是現役最資深的輕軌司機員黃寧祥，全程見證高雄輕軌成圓每個階段，9年操作經驗早已駕「輕」就熟，但回顧第一次駕駛輕軌時的感受，黃寧祥坦言當時「雙手都微微顫抖」。

黃寧祥今年38歲、高雄人、國立台灣師大地球科學所碩士，畢業後第一份工作是學校助理，多年後想轉職、剛好碰到輕軌招募司機員，且是在家鄉高雄的工作機會，遂報考並順利錄取、一路至今。

輕軌說明，第一代司機員共18位，部分由高雄捷運公司轉任、部分外聘，黃寧祥為外聘司機員之一，至今年8月任滿9年，是目前仍在線上（目前有85位司機員）的第一代、也是最資深司機員，因表現優異、今年7月升職領班。

回顧輕軌過往，黃寧祥說真的很不容易，他記得第一次駕駛輕軌時，「雙手都微微顫抖」，不可思議自己竟然在操控一列車，也很擔心發生狀況。

但9年過後，已經很適應駕駛輕軌運行，且因為防禦性駕駛的習慣養成，能判斷輕軌周邊人、車的可能動向，自己的工作能協助旅客到每個車站，讓他感覺每天上班都很開心。

儘管駕「輕」就熟，黃寧祥認為還是有很多地方要小心再小心，例如區間限速、號誌開通、紅綠燈是否正常、煞車是否剛好、車門別夾到乘客等，他最怕車站內突然無法充電或路口號誌異常，這會迫使輕軌停車、影響班距。

他還可從旅客神情，例如走路速度與眼神，來判斷是否要上車？或者下錯站（下車後左顧右盼、腳步緩慢）？，特別喜歡載外地遊客或外國旅客，聽他們不停對窗外景觀發出讚嘆，自己也會很高興，感覺多讓一個人認識高雄的美麗與便利。

黃寧祥說，每天能協助旅客上下車、並到指定地點，上班都帶著好心情。（記者王榮祥攝）

黃寧祥說，每天能協助旅客上下車、並到指定地點，上班都帶著好心情。（記者王榮祥攝）

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