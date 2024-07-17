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公糧收購價提高 稻米協進會理事長黃麗琴：照顧到的是外國農民

中華民國稻米協進會理事長黃麗琴鼓勵多吃台灣好米。（記者王涵平攝）

中華民國稻米協進會理事長黃麗琴鼓勵多吃台灣好米。（記者王涵平攝）

2024/07/17 23:58

〔記者王涵平／台南報導〕穀價低迷，農民希望藉由提高公糧收購價格拉抬稻穀價格，中華民國稻米協進會理事長黃麗琴直指，外界忽略了稻穀價格低迷的真正原因，而提高公糧收購價格，真正照顧到的卻是外國農民。

黃麗琴說，農民面對工資、物價高漲，希望穀價提高，民代背負選票壓力，紛紛爭取提高公糧價格，盼藉此帶動市場稻穀價格，只是，很多人忽略穀價低迷的真正原因。

她說，生產技術提升，產量提高，但食米量卻不振，每年幾乎平均超產20萬公噸以上的糙米，稻米多到吃不完，甚至還要低價或免費送人才能消化庫存，如此怎能期待賣得好價格？此外，公糧收購制度沒有獎勵品質措施，造成農民長期以來追求產量，產量愈多，價格當然愈低。

黃麗琴感嘆，常聽到有人說，國內稻米生產太多，為何不外銷，而國內稻米價格常態幾乎是進口稻米的兩倍有餘，農業部甚至祭出每公斤2元的外銷獎勵措施，卻也難行銷出去，如價格再提高，問題只會更嚴重。

她指出，2002年台灣加入WTO之後，台灣每年以國家配額及民間配額方式進口14萬4720公噸稻米，這數字占台灣食米量的1成，雖然不多，卻足以左右台灣的米價，而台灣米價愈高，進口米的市場愈活潑，因此，提高公糧收購價格，照顧到的是生產進口米的外國的農民，並非本國農民。

黃麗琴強調，台灣為了加入國際貿易組織（如WTO、CPTPP），產值低的農業早已不具競爭力，稻米生產如能供需平衡，照顧到生活在這塊寶島的民眾即可，目前甚至還可解編生產稻米的3萬公頃農地，如此一來，不需要提高公糧收購價格，穀價也可以有一個合理的價格。

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