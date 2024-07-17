漲公糧價非唯一解方！農糧署推動愛吃飯風潮 支撐合理稻價

農糧署副署長姚志旺（中）、南區分署長陳立儀（左）試作米煎餅推廣米食。（記者楊金城攝）

2024/07/17 23:27

〔記者楊金城／台南報導〕立法院院會昨決議，要求農業部將公糧收購價格自每公斤26元（含烘穀費）提高5元到31元，農業部表示，這絕非最佳選項。農糧署推廣種好米、吃好米的愛吃飯風潮，有消費端銷路，提升食米量，才能支撐合理糧價，確保稻農的收益。

農業部最近推出稻米產業精進政策，規劃二期不種稻轉作獎勵及「一集、二轉、三加三」獎勵策略，以確保稻米供需平衡，提振產地穀價，提升農民收益，直言漲公糧不是最佳解方。

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台灣實施公糧保價收購制度到今年剛好滿50年，目的在穩定糧價，保障農民收益，供作安全存糧；最近一次調漲，是在13年前調整公糧的計畫收購、輔導收購、餘糧收購價格。

但台灣稻米生產過剩，政府每年約花100億元辦理公糧收購，讓公糧制度飽受抨擊，也不敢輕言廢止或調漲公糧。

農糧署副署長姚志旺指出，穩定糧價，增加稻農收益，又要供需平衡，根本要從稻米產業結構調整，農業部大力獎勵不種稻轉作雜糧，要種稻並要栽種好米，提升稻米品質，還可節省珍貴的農業水資源。

為引導稻農種好米到市面銷售，2018年全面實施稻作直接給付，提供農民拿補助、不繳公糧的另一選擇，後農業部再推行大區輪作及基期年農地稻作「四選三」，鼓勵一期不種稻轉作，更在前年推動水稻收入保險，取消稻作直接給付、取代天然災害救助。

嘉南是台灣的糧倉，今年一期稻作擺脫缺水後就種了約3萬公頃，糧商分析，政府不漲公糧，加大調整轉作獎勵，可推廣種植國產雜糧，集團契作良質米。

台南市農業局指出，有好米，也要促進消費市場，台南市為推廣稻農種好米，近些年推廣種植台南16號越光米，提高稻農收入，今年也將舉辦第13年台南好米季，讓消費者知道台南各品牌好米，多吃好米，提振食米量。

農糧署南區分署長陳立儀表示，國人因飲食西化少吃米，每人每年的食米量只剩43公斤，比40年前減少一半以上。分署舉辦米食推廣活動，推動愛吃飯風潮，期望消費者食用在地好米，支持稻米產業和稻農。

台南市新嘉國小、官田國小、東山國小等小學舉辦食農教育，傳承家鄉種稻文化，也是為愛吃米和稻米產業札根。

農業部舉辦全國稻米達人冠軍賽，農糧署南區分署舉辦炒飯比賽、精饌米獎比賽，各基層農會也有良質米比賽、推出農會自有品牌包裝米，像台南後壁區農會並創意生產日式照燒米餅、米夾心餅、米奶茶等商品，都是為了推廣種好米、吃好米。

農糧署舉辦全國米糧精品伴手禮創意競賽，鼓勵研發米商品，都為擴大米食銷路而努力。

台南學甲區推廣一期轉作高粱，不種稻。（記者楊金城攝）

台南小學食農教育傳承種稻文化，鼓勵愛吃米。（記者楊金城攝）

台南品牌好米眾多。（記者楊金城攝）

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