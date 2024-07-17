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2024大稻埕夏日煙火秀登場 現場湧入5.7萬人次

「2024大稻埕夏日節」今起跑，首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒，快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火組合點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」今起跑，首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒，快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火組合點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空。（記者王藝菘攝）

2024/07/17 20:46

〔記者詹湘淇／台北報導〕「2024大稻埕夏日節」今起跑，首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒，快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火組合點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空。觀傳局表示，截至晚間8時15分，現場估計湧入5萬7000人次。

「2024大稻埕夏日節」今於大稻埕碼頭、延平河濱公園舉辦煙火啟動儀式，首場「躍動台北」主題煙火秀，在大稻埕夜空持續施放300秒，透過快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火等組合，展現台北城市的活力律動。

由於人潮眾多，且活動時間恰逢下班潮，市民大道出現交通壅塞狀況，觀傳局表示，截至晚間8時15分，現場估計有5萬7000人次，為降低對活動場域周邊交通影響，今年將煙火施放時間提前至晚間8時，並加派警力及義交加強疏導。

北市警局交通大隊指出，此次共使用500名警義交人力，勤務期間採「分時分段、彈性機動」管制方式，由轄區大同分局派員在中華路、忠孝西路口，統一操燈並進行南北向、東西向車流輪放指揮，也請警廣協助加強宣導及交工處CMS顯示，希望減少尖峰時間交通衝擊。

觀傳局表示，截至晚間8時15分，現場估計有5萬7000人次，為降低對活動場域周邊交通影響，今年將煙火施放時間提前至晚間8時，並加派警力及義交加強疏導，

「2024大稻埕夏日節」自7月17日至8月10日活動期間共有4場主題煙火秀，分別以「躍動台北」、「光耀稻埕」、「台北星夜」、「戀曲140」為主題，也將分別舉辦精彩音樂活動。觀傳局提醒，煙火施放當日晚間7時至9時30分將於淡3至5號水門實施交通管制，歡迎民眾搭乘大眾交通運輸前往。

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒，快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火組合點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒，快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火組合點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空。（記者王藝菘攝）

大稻埕夏日節活動，4場煙火秀分別為7月17日「躍動台北」、24日「光耀稻埕」、31日「台北星夜」以及8月10日「戀曲140」，每場搭配不同煙火花色，時間約5至8分鐘，當晚8點開始施放，今日下午大稻埕週邊已經佔滿來看煙火的民眾。（記者王藝菘攝）

大稻埕夏日節活動，4場煙火秀分別為7月17日「躍動台北」、24日「光耀稻埕」、31日「台北星夜」以及8月10日「戀曲140」，每場搭配不同煙火花色，時間約5至8分鐘，當晚8點開始施放，今日下午大稻埕週邊已經佔滿來看煙火的民眾。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒，快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火組合點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒，快節奏金色閃爍煙火、扇形煙火、多彩煙火組合點亮大稻埕碼頭、河濱公園夜空。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒。（記者王藝菘攝）

「2024大稻埕夏日節」首場煙火秀以「躍動台北」為題，表演持續300秒。（記者王藝菘攝）

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