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改善供水品質 台中世貿周邊自來水管11月底前全面換新

台中市世貿公園周邊11月底前全換新，第一階段中工二路及福中十六街等周邊巷弄7月18日進場施作。（台中市政府提供）

台中市世貿公園周邊11月底前全換新，第一階段中工二路及福中十六街等周邊巷弄7月18日進場施作。（台中市政府提供）

2024/07/17 19:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為提升民生用水供應品質，台中市建設局與自來水公司合作，推動西屯區世貿公園周邊老舊自來水幹管汰換，原長3288公尺的PVC塑膠管舊管，全面汰換為石墨鑄鐵管（DIP），可望改善管材老舊破管漏水頻繁，預計11月底前全面汰舊換新，讓周邊逾千戶供水更穩定。

建設局長陳大田指出，已往塑膠管線常因管材老化，導致破管漏水頻繁，民眾屢有怨言，考量善用水資源更穩定民生用水供水品質，與水公司合作推動水管汰舊換新計畫，回應在地民眾期盼，自來水公司已委請台中市府統一挖補代為施工。

陳大田說，西屯區世貿公園周邊老舊自來水幹管汰換，將PVC塑膠管汰換為較耐用、具防漏性質的石墨鑄鐵管（DIP），可避免日後因管材老舊導致破管漏水頻繁的情形，預計汰換3288公尺，工程預算3945萬元，規劃分期施工降低施工影響度。

建設局指出，第一階段將先行施作中工二路及福中十六街等周邊巷弄，預計7月18日進場、9月底前完成管挖；第二階段再施作福中十一街及世貿公園等周邊巷弄，預計9月進場、11月底施工完成。

建設局指出，完工之後不僅能提升周邊逾千戶民生用水供水品質，連同路面平坦度及使用年限，也可達到節省後續維護經費效益，提供用路民眾更舒適的行車體驗。

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