吊詭！二林房市漲翻天 人口數卻直直落

二林鎮人口數持續下探，大家寄望矽品精密能帶來更多人口紅利，圖為矽品精密P1廠。（矽品精密提供）

2024/07/17 18:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕中科二林園區近40家廠商申請進駐，矽品精密也有上千名員工開始上班，房地產業者看好人口紅利，近年先後推出逾廿處建案，部分已經完工結案，住戶開始入住，吊詭的是二林鎮人口數仍持續「探底」，該鎮2019年還有5萬200多人，至今年6月來到4萬7443人，平均每個月減少近50人，至今仍無止跌跡象。鎮公所認為，新購屋者可能沒有把戶籍遷到二林，矽品精密及中科廠商全面進駐，才會迎來人口大成長。

矽品精密預計投資800億元於二林中科園區蓋新廠，公司宣稱8至10年內將創造7000個工作機會，去年初中科二林P1廠啟用，為彰化半導體產業邁出第一步，據了解，目前已有逾千名員工在P1廠上班。日月光投控董事長張虔生宣示矽品精密擇定二林中科園區做為未來戰略性封測基地。

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矽品精密進駐中科二林園區，未來還有30多家廠商，目前部分進駐的已開始投產，預計全區將帶進來2萬5千個就業機會，帶動二林鎮房地產上漲，市區和周邊的建案量翻倍，開發中的市郊土地交易從疫情前每坪6萬元起漲，今已來到每坪13萬元，市區公寓大樓從疫情前每坪14萬元起漲，至今每坪達23萬元。

這兩年二林鎮的房屋稅成長的7%，可見很多建案陸續完工和完售，但一切的利多，都掩蓋不了，二林鎮人口持續下跌的事實。

2019年間二林鎮人口還有5萬200人，隔年就跌破5萬，鎮民代表席次少一人，今年1月從4萬7790人持續減少，6月來到4萬7443。房地產欣欣向榮，卻沒有挹注到人口。

鎮長蔡詩傑表示，鎮公所注意到這情形，經深入了解，發現部分房屋是外地投資客購買，投資客買房子不會搬來二林，另一部分賣給需要房子的民眾，他們在中科二林園區及周邊協力工作上班，戶籍沒遷來二林。

蔡詩傑指出，中科二林有很多外勞，廠商興建員工宿舍供他們居住，戶籍也沒遷到二林，外界認為中科二林上萬工作機會一定能讓二林鎮人口回升，他評估需要相當時日，眼前紅利應是房屋稅進帳較多。

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