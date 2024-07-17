高雄左營區某市場小吃攤位蟑螂爬行 衞局突擊限期改善

高雄左營區一市場小吃攤位蟑螂爬行，衞生局突擊也發現小蟑螂，限期改善期間停業。（衞生局提供）

2024/07/17 16:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衞生局今天接到民眾陳情，反映左營區某市場餐飲小吃店內有小蟑螂爬行，食品衛生有疑慮，衛生局今（17）日到該餐飲小吃店稽查，發現有多項缺失，要求業者限期改善，改善前不得作業，若經複查未改善，依規定處6萬元以上罰鍰。

衞生局今午突擊稽查被舉報的市場內小吃店，經查作業場所無妥善設置病媒阻隔設施，現場也發現蟑螂出沒，作業區髒污未清潔，餐具及器具未覆蓋、調味料分裝，竟無分裝日期，冰箱內物品堆積未落實清潔。

請繼續往下閱讀...

稽查人員還發現食材未離地放置，也是未進行「先進先出」原則，檢查洗手台發現並未張貼洗手掛圖，店員未定期接受健康檢查、未建立冰箱溫度記錄等缺失，業者自知未依規定處理，已自主暫停營業至複查完成改善。

衛生局依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期改善，限期改善前不得作業，倘經複查未改善，依同法44條第1項規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲業者應依「食品良好衛生規範準則」加強食材放置、貯存、從業人員、作業場所、設施衛生管理，恪遵食品安全衛生管理相關規定，且食材均應包裝妥當並依性質分區存放，離地放置，並採「先進先出」原則，維護食安與市民健康。

高雄左營區一市場小吃攤位蟑螂爬行，衞生局突擊限期改善期間停業，若未改善重罰6萬元。（衞生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法