消基會公益演唱會7/27登場 劉廷揚、簡文秀美聲相挺

有「世紀美聲」之稱的劉廷揚與聲樂家簡文秀，將參加7月27日（六）晚上在高雄市立志中學大禮堂舉辦的「消基會之友公益演唱會」。（億光文化基金會提供）

2024/07/17 13:05

〔記者何玉華／台北報導〕深耕台灣並在台中、台南及高雄設立據點服務消費者的非營利組織—消費者文教基金會，今年南區分所30週年慶，有「世紀美聲」之稱的劉廷揚將於7月27日（六）晚上在高雄市立志中學大禮堂舉辦「消基會之友公益演唱會」，還有知名聲樂家簡文秀、台語名歌手黃琦茵等人同台演出，集結公益能量打造更平和及正義的社會秩序。

消基會因屬非營利組織，長期需要社會大眾的捐款來維持會務運作，有「世紀美聲」之稱、曾獲五燈獎五度五關的出片歌手劉廷揚，特別在7月27日舉辦演唱會，邀約聲樂家簡文秀、台語名歌手黃琦茵，及林身萌、侯珮雯、劉廷浩、賴碧霞、舞晏舞蹈工作室等同台演出。

請繼續往下閱讀...

劉廷揚與簡文秀曾是留美同學，期間簡文秀受到劉廷揚夫婦許多關照，也曾共同錄製兩張專輯，她非常感恩及珍貴這份情誼，當天將演唱「恰似你的溫柔」及「思慕的人」兩首經典曲目，希望高雄鄉親可以前來支持與鼓勵，給志工們最大的掌聲。

劉廷揚現任教高雄師範大學人力與知識管理研究所，並在學界及公益上回饋社會，他表示，此次演唱會募款基金將用於諮詢申訴、法律服務及團體訴訟等，並持續推動公平合理的消費服務，希望各界共襄盛舉。

有「世紀美聲」之稱的劉廷揚與聲樂家簡文秀，將參加7月27日（六）晚上在高雄市立志中學大禮堂舉辦的「消基會之友公益演唱會」。（億光文化基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法