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消基會抽查市售筋膜槍 2件零組件比對不符

消基會今公布市售筋膜槍抽驗結果。（消基會提供）

消基會今公布市售筋膜槍抽驗結果。（消基會提供）

2024/07/11 12:33

〔記者蔡思培／台北報導〕消基會今公布市售筋膜槍抽驗結果，發現品質項目全數符合規定，但「富士電通極速震動按摩槍」、「酷電筋膜槍」2件商品重要零組件比對不合格，另有1件商品檢驗標示、3件中文標示不合格。消基會董事長吳榮達提醒，選購筋膜槍應選擇貼有商品檢驗標示的產品，並留意廠商名稱、地址、型號及規格等標示完整性。

消基會與經濟部標準檢驗局合作，去年5至6月在實體店面及網路店面隨機採購10件筋膜槍抽驗，檢驗項目包含溫升試驗、洩漏電流及絕緣耐電壓、異常操作、構造檢查，重要零組件比對、商品檢驗標示與中文標示。檢查發現筋膜槍品質項目全數符合規定，但有2件重要零組件比對不符，「富士電通極速震動按摩槍」的中繼線與充電電池組比對不符合。「酷電筋膜槍」則是按摩馬達的型號標示與原技術文件不符。另有1件商品檢驗標示，「輕量版高強度震動筋膜槍」商品本體未標示檢驗標識。

消基會也發現3件商品中文標示不合格，「富士電通極速震動按摩槍」本體標籤標示消耗功率30W，與原技術文件標示額定電流1A 不符。「酷電筋膜槍」未在商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人姓名及地址，說明書未加註「在電器報廢前，應先取出電池，取出電池前，請先關閉電源，廢電池請妥善處置並回收，勿隨意丟棄。」警語。「輕量版高強度震動筋膜槍」商品本體未標示製造商或供應商名稱或註冊商標、III類電器符號燈資訊，說明書也缺少警語。

吳榮達表示，此次檢驗筋膜槍品質部分都合格，多為小瑕疵、使用上沒有太多問題。但提醒消費者，選購電器類產品時除應選購貼有商品檢驗標示的產品外，也要留意廠商名稱、地址、型號及規格等中文標示完整性。使用時要將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不全；在拔除插頭時勿以拉扯方式移除，以免造成內部銅線斷裂，導致電線走火的風險。

筋膜槍充電要注意電線是否完整，使用時也要留意機身是否有不正常溫升。吳榮達提醒消費者依照說明書建議使用在合適部位，使用後有不適應諮詢醫生。懷孕、患有骨質疏鬆症、痛風、皮膚病、慢性疾病或其他重大疾病者，及正在接受醫療或有身體不適者，使用筋膜槍前應諮詢醫師。

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