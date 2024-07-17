今持續高溫炎熱飆38度 午後山區附近有雷陣雨

天氣風險公司今表示，天氣迎風面的東南部地區有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、部分近山區平地有熱對流雲系發展影響，可能有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2024/07/17 09:58

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司今表示，天氣迎風面的東南部地區有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、部分近山區平地有熱對流雲系發展影響，可能有局部短暫雷陣雨，由於太平洋高壓勢力在週末到下週有北抬趨勢，菲律賓東方海面熱帶擾動發展環境轉佳，目前預報有熱帶擾動生成發展機會。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天的大氣環境與昨天相似，依然是受到太平洋高壓勢力邊緣帶來的東南風影響，所以各地的天氣型態也大致相同，迎風面的東南部地區有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、部分近山區平地有熱對流雲系發展影響，可能有局部短暫雷陣雨，嘉義以南地區會比較容易受到影響，特別是在山區或溪谷河床遊玩活動時要留意下午時段的天氣變化，在空曠地區聽聞雷聲也要盡快進入室內躲避。

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歐宗學指出，沒有下雨時氣溫普遍炎熱，全台各地除了部分臨海或海拔較高的地區，都可能有34至36度高溫出現，在大台北地區、內陸近山區更可能達37至38度的高溫，加上雲量稀少，紫外線幾乎都是過量甚至是危險等級，在戶外活動或工作務必要做好防曬並適時休息喝水，室內環境也可以善加利用空調，以免遭受熱傷害。

歐宗學表示，目前看類似的高壓邊緣東南風環境可能會持續到這個週末，由於新的預報中在菲律賓到南海一帶發展的熱帶擾動強度有降低趨勢，活動位置也更偏南邊一些，外圍水氣北上的狀況可能相對沒那麼明顯，預估未來這幾天各地天氣型態變化不大，迎風面東南部至恆春半島地區仍然有局部短暫陣雨機會，午後各地山區及近山平地仍要留意雷陣雨影響，未降雨時持續高溫炎熱。

歐宗學指出，下週台灣的天氣不確定性會提高許多，由於太平洋高壓勢力在週末到下週有北抬趨勢，菲律賓東方海面熱帶擾動發展環境轉佳，目前預報有熱帶擾動生成發展機會，但其發展強度、大小及移動方向等都還未能確定，預報變化空間仍相當大，要等到幾天後開始有擾動發展雛形出現，後續的預報才會逐漸穩定下來，所以現階段要談對台灣會帶來甚麼樣的影響都還言之過早，還要持續追蹤觀察。不過也可以利用這個機會重新檢視自身周遭環境的防汛準備是否妥當，在本週天氣還相對穩定時先做好準備，即便後續對台灣仍然沒有明顯影響，也可作為不時之需。

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