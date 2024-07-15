天氣持續炎熱高溫飆38度 不排除本週有新熱低或颱風生成

今日至週五台灣各地受太平洋高壓東南風環境影響，氣溫持續炎熱，最高溫容易達36度或以上機會。（資料照）

2024/07/15 09:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日至週五（15-19日）台灣各地受太平洋高壓東南風環境影響，氣溫持續炎熱，最高溫容易達36度或以上機會，西部更有飆上38度可能，午後雷陣雨則主要集中在桃竹苗至中南部山區一帶，目前南海至菲律賓東方海面有雲簇正在發展，不排除本週從中會有熱帶性低氣壓或颱風生成的可能。

天氣風險公司分析師林孝儒表示，氣溫持續炎熱，尤其背風面的西部，因沉降增溫效應，不排除有37-38度的可能，民眾務必做好防暑降溫的防護措施；降雨方面，除了迎風面的花東至恆春半島地區不定時有迎風地形降雨外，大部分的降雨主要來自於午後熱對流發展帶來的短暫雷陣雨，預測熱對流發展區域主要集中在風速較弱的桃竹苗至中南部山區，前往山區活動者需提高警覺。

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熱帶擾動發展部分，目前位於南海的熱帶性低氣壓（TD03）持續向西北方移動，預測明日將登陸越南並減弱，對台灣沒有影響，不排除本週在南方會有新的熱帶性低氣壓或颱風生成的可能。

不過受太平洋高壓南側邊緣勢力引導，將朝西或西北方向通過菲律賓陸地進入南海並往中國廣東省靠近的機會最高，對台灣直接影響機會較低，週末可能就有較多南海水氣北上的趨勢，導致南部及各地午後熱對流的降雨增多擴大，可持續觀察。

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