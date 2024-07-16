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防登革熱蠢動 台南仁德公所深入社區教作抗蚊精油

仁德公所深入社區取材澳洲茶樹與尤加利葉，製作精油來抗蚊，防登革熱蠢動。（仁德區公所提供）

仁德公所深入社區取材澳洲茶樹與尤加利葉，製作精油來抗蚊，防登革熱蠢動。（仁德區公所提供）

2024/07/16 20:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕炎夏高溫，但午後雷陣雨頻仍，容易出現積水，台南仁德公所除了積極動員進行孳生源清除之外，也深入社區取材澳洲茶樹與尤加利葉，教作精油來抗蚊，防登革熱蠢動，暑假期間，深受親子歡迎。

這場「與自然有約」的親子體驗課程在仁義里活動中心辦理，公所還結合社區發展協會，以及圖書館的閱讀推廣等，邀請大小朋友共襄盛舉。

親子先就地取材，採集澳洲茶樹與尤加利葉，並實際操作精油蒸餾機，讓萃取過程與書本上的物理知識相互印證，家長們都說這次是很有意義的體驗活動。

而小朋友看到上午就跟隨老師們去採集的澳洲茶樹與尤加利葉，竟能蒸餾精油，都覺得很神奇；對於一大桶原料，卻產出不到100cc，也感到彌足珍貴。

仁義社區發展協會總幹事余文輝詳細地解說萃取的流程，也指導大家一起製作精油皂，他認為這樣的親子體驗活動，有助於防疫資訊的推廣，別具意義。

余文輝說，為防治蚊蟲，當地種植一批尤加利樹與澳洲茶樹，由於日益茂盛，因此購入蒸餾機，以強化其附加價值，精油也成了社區特產。

仁德區長黃素美指出，從實作中了解書本中的知識，記憶才能歷久猶新，結合閱讀推廣活動，就是要讓小朋友先做功課，再從體驗過程去理解，且又達到親子共學之目的。

仁德公所深入社區取材澳洲茶樹與尤加利葉，製作精油來抗蚊，防登革熱蠢動。（仁德區公所提供）

仁德公所深入社區取材澳洲茶樹與尤加利葉，製作精油來抗蚊，防登革熱蠢動。（仁德區公所提供）

仁德公所深入社區取材澳洲茶樹與尤加利葉，製作精油來抗蚊，防登革熱蠢動。（仁德區公所提供）

仁德公所深入社區取材澳洲茶樹與尤加利葉，製作精油來抗蚊，防登革熱蠢動。（仁德區公所提供）

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