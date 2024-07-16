中小學雙語教育政策微調 鄭英耀：建立日常生活實境英語環境

中小學雙語教育政策「微調」，教長鄭英耀今表示，中小學以建立「日常生活實境英語環境」為重，讓學生會說會聽。（記者林曉雲攝）

2024/07/16 19:19

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕教育部長鄭英耀今在全國教育局長會議後記者會中表示，108課綱主體不會修改，主要透過老師增能及課程教學提升，融入數位資訊等新知識，而中小學雙語教育政策，則將致力於建立讓學生可口說耳聽的「日常生活實境英語環境」，酷英網也擬接軌托福、多益等國際標準化測驗，長期建立學生英語力檢測平台。

鄭英耀指出，配合產業需求的學校，例如竹科實中、南科實中等，因為國際大廠的引進，是否有可能協助退場學校能活化改為雙語中小學，以輝達擬投入台灣設廠，假設會需要2000名員工，其中1500人是台灣本地年輕科技人，則透過國際學校的設立，可以嘉惠大廠的員工，並提升青少年的雙語學習。

請繼續往下閱讀...

鄭英耀表示，如何讓老師能發揮專業並減輕壓力，是雙語國家教育政策滾動式修正的基礎，中小學雙語政策則會微調，過去領域教學如體育及藝術等用英語上課，如果老師專業及英語素養夠給予支持，但以建置「實境英語環境」為重，使學生可說英語和聽英語。

至於偏鄉雙語教育推動，鄭英耀表示，目前有「酷英網」資源提供，教育部內部目前正檢討酷英網與國際標準化測驗接軌，酷英網的表現如何反應在托福多益的成績上，長期則是建立學生英語力檢測平台，與國際標準化測驗相比擬。

鄭英耀表示，中小學重點是建置英語環境，使雙語學習更友善，且可連結社區內的商家如星巴克、麥當勞等，共同建立起社區英語環境，以日常生活情境優先加強，他也重申，雙語教育不是一夜之間達成，5年不夠10年，10年不夠15年，現在不做以後還是要花5年10年，課程及教學內容則要與時精進，英語教學如何融入學科教學須作滾動式階段式深化，國中小英文和數學本就可分組教學，例如國一入學先作分組了解，讓老師可因材施教，學生有更高階學習的可能。

國教院長鄭淵全表示，108課綱主體不會動，生成式AI等納入科技領域微調。

此外，鄭英耀表示，以推動海洋教育為例，大學海洋本科系很少投入中小學師資，如何引進大學能量，提升中小學師資增能，也如同雙語教育一樣，不涉及課綱主體翻修，以老師的增能滿足人才培育的需求。

鄭英耀也回應，教育部和海委會合作推動海洋教育，強調面對海洋就是面對全世界，深化與國際的交流，而作為全民國防也會是海洋教育課程規劃的內容之一，必然有一些連結。國教署長彭富源表示，早期的海洋教育是領域統整，現在則是走入戶外行動，大手牽小手，且作成公共議題，影響當地政府及社區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法