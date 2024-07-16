桃園龍潭三坑里圳溝整修 明年1期作前完工

去年三坑里圳溝現勘情形，雜草叢生阻擋水路灌溉。（鵬程工程顧問公司提供）

2024/07/16 18:26

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區三坑里的農田圳溝，過往由農民自行建置，因年久失修破損，雜草叢生，阻擋水路灌溉，農田水利署推動擴大灌區服務，投入1億經費，重新設計、整修水道，現已委託廠商完成設計，廠商將趕在明年第1期稻作前完工。

農水署桃園管理處與廠商今天辦理工程說明會。 三坑里以山泉水為灌溉水源，水道長年未經修繕，「龍潭區三坑里灌溉系統建置工程第一期委託設計監造」工程預計修繕約3000公尺水路，透過修補灌溉水路及相關取水、輸水、蓄水等設施，及現代化管路灌溉等設施，維持水源灌溉。

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農水署桃園管理處長何明光表示，龍潭區三坑里是農水署擴大灌區服務的其中1站，規劃1億經費，分3期進行，這次1期3000多萬元，會做3000公尺的圳路，施工說明會邀里民協助後續合作事宜，使工程順利推進，未來也會負責維護，盡全力做好工程。

三坑里長黃遠達表示，當地農田多種稻米、茭白筍，農民約600位，多採外包，1年2期收割，農曆年後做第1期，7、8月後做第2期，圳道年久失修，種田用水時，農民須自行清理圳溝才有水路灌溉，希望農水署工程盡快完工，對農民幫助很大。

農水署委託設計監造的鵬程工程顧問有限公司水利組長張瀚元表示，圳溝損壞的範圍約呈現台地地勢，因圳溝破損、漏水、淤積等情形，造成下游處無水可用，目前整修範圍約3000公尺，如果順利，8月發包工程出去，儘量趕明年第1期稻作前完工。

農水署桃園管理處長何明光（中）表示，這次一期工程將做三千公尺的圳路。（記者黃政嘉攝）

去年三坑里圳溝現勘情形，水路淤積阻擋下游用水。（鵬程工程顧問公司提供）

三坑里長黃遠達（前排左一）盼工程盡快完工，幫助農民灌溉用水。（記者黃政嘉攝）

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