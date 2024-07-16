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國道追撞奪命！女友自責未能救出男友 心痛考慮冥婚

死者的女友願意代為照顧男友的媽媽，並考慮冥婚，希望能給這段愛情一個結果。 （圖民眾提供）

死者的女友願意代為照顧男友的媽媽，並考慮冥婚，希望能給這段愛情一個結果。 （圖民眾提供）

2024/07/16 17:29

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同路段昨奪1命！國3南下彰化段4車撞一團 2死5輕重傷

〔記者張聰秋／彰化報導〕國道3號南下彰化和美路段，昨發生四車追撞事故，導致2人死亡。其中一對姊弟傷重不治，死者女友余姓女子，當時坐在副駕駛座，雖然右腳受傷，仍協助救援2名傷者，她自責未能救出卡在變形車內的男友，考慮以冥婚為兩人的愛情畫下句點。

余女今天表示，車子由男友（姓李，從父姓）的姊姊（姓洪，從母姓）駕駛，男友坐在後座，她坐在副駕駛座。事故發生時，她的右腳被碎玻璃刺傷，但還能走動。車禍後，車子嚴重變形，她看到男友和男友姊被困在車內，無法救援，只好先將後座的蕭姓友人拖出車外，再協助救援白色自小客車的乘客。她當時非常焦急，心中最大的遺憾就是救不了自己的愛人。

余女說，她和李男交往不到一年，但兩人感情深厚。男友常說「放心不下我媽媽」，今天她到彰化殯儀館，看到男友媽媽愁容滿面，心裡非常不捨。男友離世後，她願意代為照顧男友的媽媽，並考慮冥婚，希望能給這段愛情一個結果。

這對在車禍中雙亡的姊弟，家裡的經濟狀況不好，姊弟分別負擔家中600多萬元的房貸，每月需負擔約2萬多元。兩人身亡後，一家經濟恐雪上加霜。李家除父母外，原有5個兄弟姊妹，其中最小的弟弟十幾年前車禍過世，父親去年底生病去世，昨天，排行老三的姊姊（34歲）和老四的弟弟（33歲）又在車禍喪命，目前只剩下媽媽、李家大姊和二姊。

國道3號南下和美路段，昨發生重大車禍，一對姊弟傷重不治，遺體暫時安置在彰化殯儀館。（圖民眾提供）

國道3號南下和美路段，昨發生重大車禍，一對姊弟傷重不治，遺體暫時安置在彰化殯儀館。（圖民眾提供）

國道3號南下彰化和美路段，昨天傍晚發生一起四車追撞事故，導致2人死亡、5人受傷。（圖民眾提供）

國道3號南下彰化和美路段，昨天傍晚發生一起四車追撞事故，導致2人死亡、5人受傷。（圖民眾提供）

昨天傍晚南下國道3號發生連環追撞交通事故，釀2死5傷。（圖民眾提供）

昨天傍晚南下國道3號發生連環追撞交通事故，釀2死5傷。（圖民眾提供）

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