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自曝車子沒被TNCAP檢驗過 李孟諺籲買車參考台版「星級評鑑」

交通部長李孟諺今天（16日）參加「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」。（記者吳亮儀攝）

交通部長李孟諺今天（16日）參加「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」。（記者吳亮儀攝）

2024/07/16 16:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長李孟諺今天（16日）參加「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」，他致詞時自曝他買的車沒有接受過TNCAP檢驗和鑑定，也呼籲民眾在買車時能夠參考交通部做的安全評等制度。

台灣新車安全評等制度（Taiwan New Car Assessment Program，簡稱TNCAP）由獨立第三方車輛專業機構購買市售車輛，再將該車輛送至檢測機構進行試驗，最後將試驗數據等結果轉換成民眾可理解星等，並將其公開揭露供民眾參考，這是由交通部推動的評估新車安全性的制度。

李孟諺致詞時表示，TNCAP讓新車輸入台灣之前經過完整的檢驗與測試，轉化成星級評等，不僅提供消費者更多選擇，也能更加安心，「就像現在許多消費者選擇餐廳時，會參考米其林星級評鑑，TNCAP也是這樣的概念」，他說，消費者買了新車後要使用超過10年，甚至更久，安全性顯得更為重要。

李孟諺自曝，他看了一下TNCAP所做過的八款車，他買的車沒有在內。他並提到，TNCAP是賴清德總統2018年擔任行政院長所核定，到2028年會投入將近29億元支持這項制度的建置，「賴總統上任後即宣示將道安納作施政重點之一，道安與車安息息相關，安全的車輛、友善的用路環境與嚴謹監理制度，是推動道安不可或缺的三項重要關鍵」。

李孟諺說，交通部與車安中心會持續努力推動車輛的評等制度，提供消費者在購買車輛時作為重要指標與參考。

交通部公布今年第一批台灣新車安全評等（TNCAP），共兩款車輛參與評等。HONDA FIT獲得四顆星評等。（交通部提供）

交通部公布今年第一批台灣新車安全評等（TNCAP），共兩款車輛參與評等。HONDA FIT獲得四顆星評等。（交通部提供）

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