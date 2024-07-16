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板橋浮洲4千坪公辦都更案 引進民間資源協助整合

新北市住宅及都市更新中心規劃在浮洲火車站南側一處4000坪的街廓推動公辦都更，基地內多為4層樓老舊公寓。（住都中心提供）

新北市住宅及都市更新中心規劃在浮洲火車站南側一處4000坪的街廓推動公辦都更，基地內多為4層樓老舊公寓。（住都中心提供）

2024/07/16 17:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市板橋浮洲地區工廠林立，多為老舊住宅，新北市住宅及都市更新中心規劃在浮洲火車站南側一處約4000坪街廓推動公辦都更案，將引進民間資源協助整合，即日起公告招標，預計打造15層以上住商大樓，翻轉城市風貌，提升生活品質。

新北住都中心表示，此次公辦都更案範圍為板橋區龍興街與龍興街95巷所圍成的街廓，面積約1萬3000平方公尺（約4000坪），也是市府劃定的策略性更新地區，距離台鐵浮洲火車站步行僅3分鐘，基地內多為4層樓30年以上老舊公寓，土地所有權人有288位，戶數296戶，私有地佔整體比率約94%，土地使用分區為住宅區，建築型態和產權相對單純。

住都中心說明，市府辦理浮洲都市計畫案，目前在內政部審議中，上述基地未來將變更為商業區，目前法定容積率為200%，由於是策略性更新地區，容積獎勵最高2倍，初步規劃興建地上15至16層、地下4層的住商混合大樓，盼藉由公部門帶頭起示範作用，打造地區指標建築，促進民間參與都市更新。

新北住都中心執行長錢奕綱指出，自2021年1月住都中心成立以來，積極推動大規模公辦都更案，並持續投入資源，擴大都更推動量能，即日起公告「推動公辦都更引進民間協力整合資源計畫（浮洲火車站南側街廓8）委託專業服務案」，招標期間至8月14日，希望吸引各界優秀人才與團隊，協助都更案前期整合，力拚明年第2季公告招商，徵求實施者。

新北市住都中心規劃在浮洲火車站附近推動大規模公辦都更案，希望改善城市風貌。（住都中心提供）

新北市住都中心規劃在浮洲火車站附近推動大規模公辦都更案，希望改善城市風貌。（住都中心提供）

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