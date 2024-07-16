八仙山百步蛇野外護卵孵化記錄影片及特展同步公開

八仙山百步蛇野外護卵孵化紀錄特展，呈現百步蛇母蛇及幼蛇蛇蛻。（林業自然保署提供）

2024/07/16 13:23

〔記者歐素美／台中報導〕7月16日是世界蛇日！林業及自然保育署台中分署今天在YT發布「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」影片，讓更多人瞭解神秘的「山神」百步蛇；即日起在八仙山國家森林遊樂區遊客中心，並推出「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展，讓民眾一起認識野外難得一見且珍貴稀有的百步蛇。

林業保育署台中分署去年在八仙山國家森林遊樂區記錄到野外百步蛇從護卵到孵化的整個過程，但未觀察到百步蛇產卵前的交配繁殖行為。

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恰巧，現任林業保育署署長林華慶，曾任職台北市立動物園，有飼養、觀察百步蛇經驗，並創下台灣首次圈養百步蛇配對繁殖成功的紀錄。

林業自然保育署發現不管是野外還是圈養，百步蛇從10月開始求偶，經過約3週形影不離的交配期間後，母蛇和公蛇便各自獨立生活，不再互動；交配後的母蛇從次年2月起，身形變得粗壯，7月下旬產卵前有長達8個月以上的時間未再進食。

林業保育署台中分署「守護：百步蛇野外護卵孵化記錄」影片，收錄23年前台北市立動物園圈養環境中求偶繁殖紀錄及去年紀錄到的八仙山國家森林遊樂區百步蛇在野外從護卵到孵化的整個過程，完整呈現台灣百步蛇生殖生態紀錄，補足過去台灣百步蛇繁殖研究的空白片段，搭配中英文字幕，讓更多國內外朋友也能一起欣賞。

台中分署表示，八仙山國家森林遊樂區自然資源豐富，是許多蛇類活動的棲地，蛇類也是維持生態平衡的重要角色，為了讓更多人看見「山神」百步蛇神秘的生態紀錄，特別規劃「百步蛇野外護卵孵化紀錄」特展，今起在八仙山國家森林遊樂區遊客中心開幕，展出期間現場全時段播放紀錄影片，並同步公開販售八仙山限定百步蛇手機吊繩，歡迎民眾在暑假期間蒞臨八仙山觀賞特展，一同分享這難能可貴的百步蛇的生殖生態之美。

八仙山國家森林遊樂區內發現在岩縫中護卵的百步蛇。（野聲 李昱 拍攝提供）

八仙山國家森林遊樂區遊客中心二樓，展出百步蛇野外護卵孵化紀錄特展。（林業自然保育署提供）

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