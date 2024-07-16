全國技能競賽展示設計類 甜姐兒黃芊諭盼奪金

日練12小時，就讀大學的20歲黃芊諭參加今年全國技能競賽，希望力拚金牌。（雲嘉南分署提供）

2024/07/16 09:30

〔記者王涵平／台南報導〕日練12小時，就讀大學的20歲黃芊諭參加今年全國技能競賽，希望力拚金牌，她說，突破自我，想看自己極限在哪裡。

黃芊諭是勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的展示設計職類選手，目前就讀雲科大跨域整合設計系，從小喜歡畫畫，對藝術與設計領域很有興趣，高中毅然選擇廣告設計科就讀。

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在系主任建議下，黃芊諭轉換跑道挑戰「展示設計」職類，在今年分區賽中獲得銅牌。雲嘉南分署長劉邦棟指出，「展示設計」競賽內容，是以打造商店與百貨公司的櫥窗及室內陳列為主，此職類主要考驗選手是否能夠同時駕馭木工、漆作及設計等領域專業技能，相當「吃技術」。

為了全國技能競賽，黃芊諭住進雲嘉南分署專注練習，每天苦練12小時，強化較弱的漆作與木工，最拿手的平面設計也重覆演練，儘管每天手提笨重的漆桶爬上爬下，在悶熱環境下練習木工技巧與刷油漆，整天下來不僅手痠手抖，全身也髒兮兮，卻樂在其中。

黃芊諭說，展示設計雖然工作粗重，但也需要美學、製圖概念與細心度等，女生在這部分很有優勢，另外每天也透過跑步及做伏地挺身加強鍛鍊體能，對自己很有信心。

今年第54屆全國技能競賽將於7月17至21日在台北南港展覽館盛大舉行，青年組及青少年組共計69個職類、上千位競賽，雲嘉南分署共有26個職類、89位選手參賽。

日練12小時，就讀大學的20歲黃芊諭參加今年全國技能競賽，希望力拚金牌。（雲嘉南分署提供）

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