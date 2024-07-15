傍晚雷雨狂炸！ 台南大同、小東地下道短暫封閉

接近下班時間遇上強降雨，台南市區大同地下道短暫預防性封閉後開放通行。（台南市政府提供）

2024/07/15 19:30

〔記者王姝琇／台南報導〕今日傍晚約16時30分受到午後熱對流帶來劇烈陣雨及雷雨，台南市截至晚間18時，最大累積雨量為永康67毫米、仁德57毫米、新市57毫米。最大時雨量為永康64毫米、新市62.5毫米、仁德56.5毫米。最大10分鐘雨量為仁德23.5毫米、南區21.5毫米、永康19.5毫米。

水利局表示，已要求相關單位加強側溝、下水道及排水系統巡檢清疏，本次短時強降雨充分發揮功效。截至18時，計有28座抽水站啟動抽水，總抽水量約43萬5000噸，目前有喜樹、鹿耳門、南興等站持續運轉抽水中。本次強降雨皆已超過側溝保護標準，致局部區域有短暫積水情形，為安全起見大同地下道及小東地下道也預防性封閉，在雨勢稍緩即快速退水，地下道也立即開放通行。

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市長黃偉哲提醒市民，近期午後天氣不穩定，有局部大雨、雷擊、強陣風發生的機率，出門時請攜帶雨具及注意行車安全。也籲請市民朋友可多加利用「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另雨後積水正是登革熱病媒蚊的孳生溫床，請隨手清除戶外積水容器，降低病媒蚊孳生及疾病傳播。

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