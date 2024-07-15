僅須自付200元！ 台南首創「機車駕訓快考專班」補助學費

台南市與嘉義區監理所合作開設全國首創「機車駕訓快考專班」，限額1000名可享多重優惠及贈品。（記者王姝琇攝）

2024/07/15 17:21

〔記者王姝琇／台南報導〕台南與嘉義區監理所合作開設全國首創「機車駕訓快考專班」，民眾只要支付200元報名，參訓後一週內即可領照，還可獲價值千元安全帽並參加抽獎。

市長黃偉哲表示，為提升初考機車駕照的市民防禦駕駛的觀念，特地與嘉義區監理所、本市各機車駕訓班合作，除中央補助1300元，市府再補助1300元，駕訓班業者也配合降價，民眾只需自付200元就可以參加駕訓專班，還贈送價值千元的安全帽與抽獎，希望鼓勵大家一起來上駕訓班考照，養成良好的駕駛習慣。

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交通局指出，依交通部道安資訊查詢網數據顯示，去年南市騎乘機車發生事故共4萬8928人，約占全體交通事故數8成，因機車防護性較弱，事故發生後常造成嚴重傷害，且多數都是騎乘觀念與技巧不足所致。期盼此次透過公私部門攜手協力，能增加民眾參與機車駕訓班意願，進而降低交通事故的發生。

交通局補充說明，本次專案補助計畫18歲以上民眾都可適用，計畫自即日起至9月30日止，名額總共有1000名，台南地區共有6家機車駕訓班，分別位於永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、日上駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班及仁德區大臺南駕訓班都可報名，相關資訊亦可至嘉義區監理所網站查詢。

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