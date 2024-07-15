緊鄰水鬼窟！大林妙修堂城隍爺 百年來首辦夯枷夜巡祈福

嘉義縣大林鎮天德寶宮妙修堂今年首度舉辦「夯枷夜巡」。（記者蔡宗勳攝）

2024/07/15 16:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮鹿堀溝百年前就有水鬼抓交替傳說，「水林水鬼」聲名遠播，甚至與「北港媽祖」齊名，為了替地方、大眾祈福、消災，緊鄰鹿堀溝旁的天德寶宮妙修堂將於7月21日舉辦夯枷夜巡，由大林城隍殿都城隍帶領民眾穿戴三角形紙枷跟著神轎步行12公里，儀式完成後「脱枷」，象徵消除業障，重新再出發。

妙修堂主委邱兆宗表示，嘉義、雲林一帶是最富宗教信仰以及傳奇所在，有「北港媽祖、新港老虎、民雄大士爺、梅山帝爺以及大林水鬼等神奇傳說，妙修堂旁的大莆林鹿堀溝為清朝時期就闢建引水灌溉，當年日本人來台時在溝旁駐兵，因日軍要求居民獻上慰安婦，引發民眾怒火，某晚群起反抗，日軍措手不及，不少日本兵跳鹿堀溝逃生反遭溺斃，自此有了水鬼抓交替之說，種種怪事經穿鑿附會，鹿堀溝博得「水鬼窟」稱號。

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邱兆宗指出，大林還流傳水鬼聘請戲班做戲的故事，水鬼聘請布袋戲夜晚時在溝旁的林投樹下演戲，並事先要求班主不能念「阿彌陀佛」而且要演到天亮，班主如約演戲，但已演了比平常多2、3倍的時間，還是沒有天亮，班主深感有異，再想起事先約定不可說的詞句，結果念了一聲「阿彌陀佛」就突然天亮，台下的觀眾也隨之消失。

邱兆宗說，直到數十年前有人在溝邊豎大石頭，水鬼靈異才漸漸消失，而妙修堂自設立後，每年都會舉辦的護國息災祈安法會，替為國捐軀國軍英雄、公路單位工程人員、警消等因公殉職警、消公務員等辦法會，去年光各地廟宇帶來度化的亡靈就有6000多人。

城隍爺是妙修堂的配祀神明，去年神明指示另建城隍殿，並且敕封為「大林都城隍威靈公」，日前城隍爺指示，要在7月21日舉行夯枷夜巡，希望為地方帶來平安，也為所有人祈福、消災，這是大莆林百餘年來第一次舉辦「夯枷夜巡」，歡迎各界人士共襄盛舉，為響應城隍老爺的慈悲心，活動不收報名費，希望大家踴躍參加。

議員黃啟豪表示，古時候人如果做錯事後想要懺悔，就會到城隍廟以「夯枷」向城隍爺贖罪，大林城隍殿「夯枷夜巡」活動當天，參與民眾會戴著三角形紙枷，跟著神轎贖罪步行12公里，儀式完成後「脱枷」，象徵消除業障，重新再出發。

嘉義縣大林鎮天德寶宮妙修堂 7月21日舉辦「夯枷夜巡」，參與者要穿戴三角形紙枷，跟著神轎步行直至「脱枷」。（記者蔡宗勳攝）

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