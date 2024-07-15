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北市加碼補助淘汰二行程機車 1年TPASS、3600元獎金2選1

台北市環保局加碼補助淘汰二行程機車。（記者江采蓁攝）

台北市環保局加碼補助淘汰二行程機車。（記者江采蓁攝）

2024/07/15 16:15

〔記者江采蓁／台北報導〕目前設籍於台北市的二行程機車約有1.9萬輛，為鼓勵民眾汰除二行程機車，環保局今（15）日修正2024年至2026年電動機車補助計畫，且針對淘汰二行程機車加碼補助為1年通勤月票（1萬4400元）或獎勵金3600元方案二擇一。

環保局指出，目前設籍於北市的二行程機車約有1.9萬輛，約占總機車數量2％，據檢測資料顯示，二行程機車引擎以混合機油燃燒特性，其所排放的碳氫化合物（HC）平均濃度約為四行程機車的20倍；為提提高民眾淘汰二行程機車意願及鼓勵搭乘大眾交通運具，環保局將淘汰二行程機車補助通勤月票2個月加碼至12個月或領取獎勵金3600元。

空污噪音防制科邱天安指出，過往「汰舊換新」（淘汰二行程機車、購買電動機車）加起來每年約1萬輛左右，整體「汰舊換新」的預算今年編列1.56億元；他也提到，雖然統計約有1.9萬輛二行程機車，但實際還有上路使用的並不多，有些可能是古董車收藏、有些也可能車體已損壞不堪使用，這次的補助主要是鼓勵還有在騎乘二行程機車的民眾能盡快汰換。

邱天安表示，之前發現僅補助通勤月票2個月對民眾誘因不足，今年因應TASS加碼成12個月，主要是希望鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具；而這次新增直接發放獎勵金，是因有些民眾不常使用通勤月票恐覺得不划算，因此才會多一個選擇。

此外，為增加民眾購買電動機車意願及減輕購車負擔，環保局修正2024年至2026年電動機車補助計畫，除放寬出廠滿10年以上的老舊機車換購電動機車最高補助3萬1800元（含中央補助款），新購電動機車最高補助1萬7千元，針對中低收入戶額外加碼補助1萬元，詳細資訊民眾可至「台北市汰舊換新及新購電動機車線上申辦系統」申請。

環保局表示，目前電動機車補助名額還很充足，民眾可及早淘汰老舊機車並改搭乘大眾運輸工具或換購電動機車，以減少空氣污染物及碳排放。

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