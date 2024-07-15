台灣戲曲學院解聘2狼師後 攜手警專教學生防身術

台灣戲曲學院校長李揚（左）和台灣警察專科學校校長方仰寧（右）代表締結教育策略聯盟。（圖由台灣戲曲學院提供）

2024/07/15 14:54

〔記者林曉雲／台北報導〕人本教育基金會長期追蹤踢爆，國立台灣戲曲學院知名的李師及王師性侵性騷學生長達20年，直到去年me too事件爆出後，才開始被重視重新調查，今年初終於遭校方解聘。台灣戲曲學院今宣布與台灣警察專科學校締結教育策略聯盟，共同推動性別平等教育，將在校內的性別平等教育、學生心理諮商及防身術訓練等方面展開深入合作，透過專業知識與資源共享，提升兩校學生的性別平等意識和法治教育，以及包括防身術等自我保護能力。

台灣戲曲學院校長李揚強調，戲曲學院致力於提升教職員工和學生的性別平等意識，營造安全且公正的校園環境，學生的防身技能與健身能力不容忽視，希望借重台灣警察專科學校的專業，進一步強化這些方面的教育與訓練。

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台灣警察專科學校校長方仰寧指出，警專今年開始依教育部規定納入性別平等教育法的範疇，亟需相關的師資與調查人員支援，希望與戲曲學院展開進一步的合作，加強學生的生活管理和心理健康，同時豐富校園藝文活動，促進兩校學生之間的交流。

警專訓導處主任王輝傑、刑事科主任吳啓安、公關室主任沈明昌、成大藝研所副教授馬薇茜，以及戲曲學院副校長敖國珠、教務長蘇秀婷、學務長吳建普、總務長張旭南和研發長林顯源今出席合作儀式。

敖國珠表示，戲曲學院希望與警專合作，在校內開設防身術課程、法治教育課程及講座，提升學生的自我保護意識。學務長吳建普進一步指出，教師的教學倫理、學生的防治霸凌、申訴管道暢通及宿舍管理等領域，兩校都有許多合作空間，尤其是性別平等教育的實施。

警專訓導處主任王輝傑提到，警專可支援戲曲學院開設防身術課程，同時透過兩校社團聯誼活動，豐富學生的課外生活。刑事科主任吳啓安和公關室主任沈明昌也表示，兩校可在違反性平事件的調查方面互相支援，確保調查過程的公正性和完整性。

此外，2校也簽訂「藝文交流策略聯盟備忘錄」，未來將持續推動藝文活動，提升學生的藝文素養，為校園注入更多的藝術氣息。

台灣戲曲學院解聘2狼師後，今攜手警專要教學生防身術等自我保護能力。（圖由台灣戲曲學院提供）

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