公民考題被評「整學生」 葉丙成：期待補教名師和教育一同進步

補教老師評論公民科「整學生過頭」，教育部政次葉丙成發長文建議，部分傳統名師應跟上時代腳步。（資料照）

2024/07/14 21:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年大學分科測驗甫落幕，昨補教老師解析公民與社會題目時，批評題目「整學生整過頭了」，教育部政次葉丙成認為，仍有部分補教老師對新趨勢不瞭解，也不願意瞭解，教學仍停留在傳統死背、解題技巧，與其痛斥考題，不如多花時間瞭解新趨勢，重新設計教學，與大家一起前進。

每年學測、分科測驗結束後，包括高中教師、補教老師都會針對題目進行分析評論。今年年初學測結束後，曾有補教老師將生物首度出現的探究與實作考題，評為「羞辱考生」。當時葉丙成就曾以「是誰在羞辱誰」撰文，強調若是考試還一成不變都考課本死背知識，如何能培養出其他國家都在積極培育的具思辨能力、多元能力，能解決真實問題能力的下一代。

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而此次分科測驗，在公民與社會科目解題中，有另名補教老師評論「整學生整過頭了」，葉丙成今在臉書發文談論此事，他舉高中教師、考生的看法表示，許多考生覺得除了混合題有難度，多數題目並不難。也看到了學校教師們都清楚知道現在的考題就是要訓練學生透過閱讀理解、圖表數據判讀、加上推論、思辨，去回答跟社會、生活有關的問題。

葉丙成指出，可以看到當台灣的教育跟考試在跟上世界的腳步時以培養我們下一代的關鍵能力時，台灣的學校老師跟學生是有跟上的。學校老師知道考題會需要什麼能力，也有在幫學生培養出這樣的能力，所以許多考生覺得多數考題並不難。

葉丙成提到，前兩年他曾被邀請去補教協會演講，談新的教育趨勢、談新的考題趨勢，發現有一些年輕的補教老師觀念是進步的，確實有跟上趨勢。但也看到仍然有不少補教老師對於課綱的精神跟世界的教育趨勢，是非常不了解、也不願意去了解的。他們的教學仍停留在過去死背資訊、解題技巧層面，卻不去了解新的教育趨勢跟考題的進步趨勢。

葉丙成表示，這些補教老師一旦看到大考中心考題超出自己的掌握，跟自己教學生的方向不同，便說考題是是羞辱考生、整考生。用這樣辛辣的字眼批評，博取媒體版面。但台灣的教育正在往前進，學校老師往前進了，學生往前進了，部分補教老師也往前進了。期待還沒往前進的補教傳統名師們，與其痛斥考題，是不是也可以開始多花時間了解世界新的教育趨勢，重新設計教學，跟著大家一起往前進呢？

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