行人盟辦青年培力工作坊 盼學員成全台交通改革種子

行人盟昨舉辦交通改革青年培力工作坊，學員現場實作「畫馬路」，找出台灣道路設計問題。（記者林承鴻攝）

2024/07/14 19:42

〔記者林承鴻／台北報導〕行人零死亡推動聯盟昨舉辦交通改革青年培力工作坊，邀請標線改造台灣路主編劉冠頡、交通專欄作家林柏勛、台灣交通安全協會副理事長林志學、摩托車環球冒險家火花羅等人擔任講師。來自全台各地60、70名學員現場實作「畫馬路」，找出台灣道路設計問題。

課程開始前，民進黨立委洪申翰、時代力量主席王婉諭、內政部國土管理署都市基礎工程組科長吳文雄及台北市工務局新建工程處副總工程司游百崧出席致詞。吳文雄說，政府規劃透過闢建人行道、無障礙環境串聯、劃設行人友善區、排除妨礙行人通行障礙物，來改善行人交通安全設施。游百崧也說明新工處透過行穿線退縮、建置庇護島等工程手段來營造人本交通環境。

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洪申翰說自己從去年年中開始跟路權團體互動合作，感受到台灣車本思維非常強大，他說交通部4年要投入400億推動人行環境改善，需要民間力量協助，才能讓經費使用產出大家期待的改變。他說接下來會繼續推動行政部門把門給打開，讓民眾有更多參與政策規劃討論與監督的空間。

王婉諭說，唯有從公民的角度，讓所有人都知道交通安全非常重要，政府才會有壓力，才會願意去面對。她請大家回想，從小到大政府都告訴我們交通安全人人有責，卻又說用路人在路上自己要小心，過去政府似乎都在卸責。直到近幾年有「交通零死亡」的概念， 大家才開始意識到這是一個可以透過工程、教育、執法3方面推動的可行目標。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧在工作坊導論指出，2023年交通事故有40多萬件，造成53萬多人受傷、3023人死亡，沒有達到政府交通事故死亡人數年降5%的目標。

陳愷寧強調，工程設計是「行人零死亡」願景的核心，因為人有可能犯錯，但道路系統的規劃設計不應該犯錯。我們應該透過系統工程和設計，創造出即使發生意外，也不會有嚴重死傷的環境，將人員死傷和處理事故的社會成本降到最低。

劉冠頡、火花羅、林志學等人則以親身經歷，分享歐、美、日等國交通系統及道路設計方法，引領學員腦力激盪，並實作「畫馬路」，找出不合理、錯置且奇怪的道路規劃，劃設出真正考量各種用路人使用情況、完全符合「人本交通」精神的道路。

陳愷寧透露，本次工作坊學員約有10%是各地政府公務員，未來不排除接續舉辦中部、南部場。她說，很多民眾都想參與交通改革，但是道路設計規劃有其知識門檻，透過此工作坊，希望讓民眾學習專業知識提升實戰能力，並教大家如何發起會勘，可用於地方交通改善。

行人盟13日舉辦交通改革青年培力工作坊，與學員交流會勘經驗。（記者林承鴻攝）

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