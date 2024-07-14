屏東黑鮪季落幕 移民署義診外籍漁工增「物理治療」舒緩筋骨

物理治療師為船員舒緩筋骨疼痛。（移民署提供）

2024/07/14 16:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕內政部移民署長期都會到漁港為外籍漁工舉辦義診及義剪的活動，讓在台人生地不熟的外籍漁工能獲得診療，署國境事務大隊高雄港隊今天舉辦義診活動，這次還新增「物理治療」，讓外籍船員舒緩筋骨或肌肉不適，外籍船員皆讚不絕口。

內政部移民署國境事務大隊高雄港隊結合慈濟人醫會、農委會漁業署、東港區漁會、臺灣鮪延繩釣協會及屏東縣物理治療師公會行動居家物理治療所等單位共同舉辦，今天到東港區漁會進行義診，對象為東港及小琉球地區的外籍船員。

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移民署指出，義診項目包括中醫含針灸、眼科、牙科、家醫科、血壓血糖檢測、腹部超音波、心電圖及一般內、外科等，其中新增的行動居家物理治療，讓長期海上勞動的船員有機會享受物理治療以舒緩筋骨或肌肉不適，船員都讚不絕口。

東港黑鮪魚季提早落幕，因此目前在港區的外籍船員人數較多，看診人數十分踴躍，國境事務大隊高雄港隊也事先規劃並增派多名醫生。另外還有20餘名印尼新住民，主動熱情擔任通譯志工，協助醫護人員與漁工溝通，共為89名外籍船員提供義診服務。

官員指出，東、琉地區的外籍船員主要以印尼籍為主，他們表示在印尼家鄉做健康檢查須花費龐大費用，而且海上工作不便就醫，只能先用成藥緩解不適，適逢靠港休息期間，在台灣可免費接受醫生診療。現場還有義剪活動，讓船員在等待義診期間換個新髮型，由內而外煥然一新，不用到市區的理髮店，真的很方便，用台灣民眾的友善與熱情，溫暖了在異鄉辛苦打拚船員的心。

移民署署長鐘景琨表示，今年東港的鮪魚季魚獲量豐收，船主與外籍船員特別辛勞，在魚季即將結束之際，移民署結合慈濟等多個單位辦理義診，為辛苦的船員們提供一個免費的就醫機會，感謝船員們為我國漁業的辛勞付出。

專業牙醫為外籍船員檢查牙齒。（記者陳彥廷攝）

專業牙醫為外籍船員檢查牙齒。（移民署提供）

移民署向外籍船員宣導防制人口販運及非洲豬瘟。（移民署提供）

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