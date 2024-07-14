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桃市上半年游泳池抽檢結果出爐 7家業者複檢不合格

桃市府衛生局針對轄內游泳池進行水質衛生檢驗。（圖由衛生局提供）

桃市府衛生局針對轄內游泳池進行水質衛生檢驗。（圖由衛生局提供）

2024/07/14 13:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府衛生局公布今年上半年，桃園市44家公、私立室內外游泳池及學校游泳池水質抽檢結果，複查有7家不合格，其中，5家生菌數超標、2家自由有效餘氯超標或不足，已依桃園市營業衛生管理自治條例第20條規定各裁處4000元罰鍰，衛生局表示，日前再次派員前往稽查，不合格業者已全數改善。

衛生局表示，針對轄內公私立室內外游泳池及學校游泳池，均派員無預警抽檢水質衛生，考量暑假屬於戲水旺季，游泳池人潮眾多，不少家長也會替孩子報名相關課程，5月起增加水質抽檢頻率，每2週即至44家游泳池加強稽查即水質抽檢，檢驗項目包括pH酸鹼質、自由有效餘氯、生菌數及大腸桿菌檢驗。

衛生局表示，今年1到6月累計抽驗共計211家次，總計285件，初檢有49件不合格、不合格率17%，經要求業者改善，複查後仍有7家業者不合格，其中，5家生菌數超標，標準須小於500CFU/ml，另2家檢出自由有效餘氯超標或不足，標準為1.0到3.0ppm，依桃園市營業衛生管理自治條例各裁處4000元罰鍰，日前再次派員前往稽查，不合格業者已全數改善，水質衛生水質檢驗結果，均會公布於衛生局網站供民眾查詢。

衛生局表示，複檢不合格較多為生菌數超標，若是泳客人數較多時段，較會有超標情形，各游泳池業者每2小時須抽檢水質酸鹼度及有效餘氯並公布，同時提醒民眾入池前做好個人衛生及預防措施，入池前先淋浴，避免將外來塵土等不潔物帶入，如有疑似感冒等呼吸道症狀或傳染性疾病也應避免入場。

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