屏榮高中學生暑假當志工 前進部落將小學生繪本畫牆上
2024/07/14 11:19
〔記者羅欣貞／屏東報導〕2009年發生的八八風災重創原鄉部落，屏東縣霧台國小學生創作繪本「編織彩虹」訴說重建的故事，屏榮高中多媒體設計科師生今年（2024年）暑假前進霧台鄉擔任志工，將繪本畫到學校風雨球場的牆上，36幅壁畫在八八風災15週年前完成，格外有意義。
屏榮高中多媒體設計科設有「媒你不可」社團，今年暑假第一週就前往霧台國小彩繪校園，29名師生以4天時間完成壁畫，期間就在教室打地舖過夜。
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15年前莫拉克颱風來襲時，許多學生還年幼，來自霧台鄉的屏榮高中二年級學生杜恩瀚表示，當年他才2歲，印象中因為橋梁被沖毀，他搭著怪手過河到山下避難，此次依繪本內容重新設計壁畫，也把當時的模糊記憶畫出來，災害讓人們學習到面對大自然的力量，不要存有僥倖心態，必須做好萬全準備。
學生梁馨云也說，過去畫畫都是在繪於紙上，如今要畫到牆壁上，必須控制油漆的流動性，過程充滿挑戰，幾天生活在部落，對原住民文化有更深入的了解。
「正式創作前，先帶領學生閱讀繪本，回顧災害到重建的歷程」，屏榮高中多媒體設計科主任高嘉君指出，依據繪本的內容文字，師生共同為壁畫構圖，總共畫上36幅，從風災造成斷橋、直升機不幸失事，到部落族人們一步步重建的過程，透過畫面完整訴說出來。
霧台國小是許多旅客到訪之處，多媒體設計科教師陳建茗指出，彩繪牆面文字也寫上魯凱族語，和中文搭配，成為活教材，可讓旅客、學生們更了解這段歷史與當地的文化。