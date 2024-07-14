屏榮高中學生暑假當志工 前進部落將小學生繪本畫牆上

屏榮高中學生分工合作將小學生創作的繪本畫成壁畫。（記者羅欣貞攝）

2024/07/14 11:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2009年發生的八八風災重創原鄉部落，屏東縣霧台國小學生創作繪本「編織彩虹」訴說重建的故事，屏榮高中多媒體設計科師生今年（2024年）暑假前進霧台鄉擔任志工，將繪本畫到學校風雨球場的牆上，36幅壁畫在八八風災15週年前完成，格外有意義。

屏榮高中多媒體設計科設有「媒你不可」社團，今年暑假第一週就前往霧台國小彩繪校園，29名師生以4天時間完成壁畫，期間就在教室打地舖過夜。

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15年前莫拉克颱風來襲時，許多學生還年幼，來自霧台鄉的屏榮高中二年級學生杜恩瀚表示，當年他才2歲，印象中因為橋梁被沖毀，他搭著怪手過河到山下避難，此次依繪本內容重新設計壁畫，也把當時的模糊記憶畫出來，災害讓人們學習到面對大自然的力量，不要存有僥倖心態，必須做好萬全準備。

學生梁馨云也說，過去畫畫都是在繪於紙上，如今要畫到牆壁上，必須控制油漆的流動性，過程充滿挑戰，幾天生活在部落，對原住民文化有更深入的了解。

「正式創作前，先帶領學生閱讀繪本，回顧災害到重建的歷程」，屏榮高中多媒體設計科主任高嘉君指出，依據繪本的內容文字，師生共同為壁畫構圖，總共畫上36幅，從風災造成斷橋、直升機不幸失事，到部落族人們一步步重建的過程，透過畫面完整訴說出來。

霧台國小是許多旅客到訪之處，多媒體設計科教師陳建茗指出，彩繪牆面文字也寫上魯凱族語，和中文搭配，成為活教材，可讓旅客、學生們更了解這段歷史與當地的文化。

屏榮高中二年級學生杜恩瀚畫下年幼時在八八風災期間搭怪手過河避難的記憶。（記者羅欣貞攝）

屏榮高中多媒體設計科師生暑假第一週前進霧台鄉擔任志工。（記者羅欣貞攝）

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