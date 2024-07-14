澎湖落花生農業體驗營 西嶼山麗山莊舉行

澎湖落花生體驗營，讓民眾當一日農夫。（記者劉禹慶攝）

2024/07/14 10:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖知名特色農特產品-白膜花生，以西嶼為大宗。今（14）日由澎湖縣政府農漁局輔導、澎湖縣農會主辦的農業推廣教育組織運作計畫「落花生農業體驗營」，在山麗山莊舉行，澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、澎湖縣政府農漁局長陳高樑、西嶼鄉長李添進、澎湖縣農會總幹事陳邦碩等人，都到場擔任白膜花生代言人。

「白膜花生」是澎湖雜糧作物，享負盛名，在西嶼與湖西兩鄉有不少農戶和雜糧產銷班種植，目前正值採收期，每斤市價約在250元上下。為推廣白膜花生並響應政府「食在地、享當季」的安全食農政策，今日以「寓教於樂」之活動方式，配合白膜花生採收期進行食農教育宣導與推廣。

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活動開始由高雄區農業改良場澎湖分場說明落花生生長過程及作物相關知識並進行有獎徵答，隨後讓參與民眾下田採收體驗「一日農夫」，藉由實際採收，體驗早期農村農耕人力栽作，了解農民徒手耕作辛苦。此次活動除了落花生採收體驗，提供在地當季瓜果供參與民眾品嘗，藉由活動宣傳在地農產品並支持在地小農。

農漁局表示，活動主要目的是讓民眾看到農友辛苦生產成果並推廣食農教育，目前已經進入夏季氣候相當炎熱且不定期有雨，田間農作物容易滋生病蟲害，近幾年為了降低極端氣候對於落花生產量及品質造成影響，在年初發放種子給專業落花生產銷班種植，以促進穩定生產，也辦理農業技術講習，改善農民落花生生產品質，讓民眾每年都有優質的白膜花生可以購買。

左起西嶼鄉長李添進、澎湖縣政府秘書長蔡淇賢、澎湖縣農會總幹事陳邦碩、澎湖縣農漁局長陳高樑，擔任澎湖農特產品代言人。（記者劉禹慶攝）

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