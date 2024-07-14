黑熊森遊會首次到高雄，高雄熊、E代消熊到場相挺。（翻攝官網）

2024/07/14 10:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕第四屆「黑熊森遊會」首度移師高雄舉行，吸引800組親子頂著盛夏艷陽共襄盛舉，高雄觀光大使高雄熊及高市消防局「E代消熊」都到場湊熱鬧，一起認識民防知識、學習保護自己與守護家園的觀念與方法。

黑熊學院說明，這是黑熊森遊會第四次辦理、也是首次踏上高雄，活動開始前，現場已有長長人龍等著，甚至一同倒數等待進場；有民眾透露「已經等很久了」、更有人說會從嘉義包車來支持，讓主辦單位非常感動。

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​ 學院進一步提到，防災話題並不嚴肅，這回更有三熊合體推廣民防，很榮幸跟熊界大前輩、「高雄觀光大使高雄熊」，及代表高市消防局的防災專家「E代消熊」相見。

​ 學院強調，在天災面前，沒有人是局外人，希望能寓教於樂，在現場以遊戲攤位等方式，讓家長能夠在合適的空間中與孩子共同討論「家庭防災計畫」；森遊會累計已有兩萬人次參與，期望持續開枝散葉，每個人都是守護台灣的一份子，民防就是生活的一部分。

​ 學院提醒，今天（7/14）同一時間地點，將繼續在駁二大義公園舉辦第二天森遊會活動，歡迎高雄市民免費參加多項攤位與關卡、小小消防員體驗等活動，也特別感謝高市觀光局、高市消防局與所有參與的民眾！

​ 黑熊森遊會民防親子園遊會，今下午2:00至晚間 7:00，在高市鹽埕區公園二路 13-24 號大義公園（駁二藝術特區內近海音館），邀請對象3～50歲親子家庭。

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黑熊森遊會首次到高雄，第一天吸引8百組親子參加，今天還有一天活動。（翻攝官網）

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