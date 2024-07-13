北市幼兒園爆性侵列黑名單 狼師終身不得任職教保機構

教育部說，台北市教育局依法懲處，幼兒園廢止設立許可，加害行為人及幼兒園均列入「黑名單」，與衛福部同步管控，加害人終身不得在任何教保機構任職。（資料照）

2024/07/13 21:05

〔記者林曉雲／台北報導〕台北市信義區一所幼兒園教保員性侵害幼童案，教育部今天回應說明，台北市教育局依法懲處，幼兒園被廢止設立許可，加害行為人及幼兒園均列入「黑名單」，並與衛福部同步管控，加害人終身不得在任何教保機構任職。

台北市信義區某私立幼兒園長的兒子涉嫌猥褻、指侵6名女童，去年被依加重強制性交等罪起訴，全案由法院審理中。檢警持續溯源追查發現，該男還涉嫌在幼兒園偷拍20多名女童性器官，檢察官日前執行搜索，在其電腦查扣600多部性影像，依涉犯兒少性剝削等罪持續偵辦中。

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教育部說，該幼兒園去年8月14日停止招生，台北市教育局去年8月18日對園所幼生家長召開說明會，說明本案並擴大調查是否有其他受害學生，同時成立專案小組協助幼生安置並提供輔導資源，另針對本案之幼童進行個案輔導，仍持續追蹤輔導中，另於去年10月1日廢止該幼兒園的設立許可。

教育部說明，教育部自知悉案件發生後，立即督導台北市教育局依法究辦，經台北市教育局調查結束，幼兒園負責人因隱匿性侵害事件未通報，並認定不得再擔任教保服務機構負責人，亦不得再有違法經營幼兒園情事；本案加害行為人經台北市教育局行政裁罰60萬元，且終身不得在教保服務機構任職。

教育部說，為落實不適任人員控管，避免於幼托機構再度任職，該加害人及該幼兒園違法情事之裁罰訊息，已於去年8月18日、9月20日及今年3月13日公布於全國教保資訊網，教保服務機構不適任人員倘經確認並受管制，不適任人員名單亦與衛福部相關系統同步，管控托嬰中心及幼兒園不適任人員，守護幼兒安全。

有關幼兒園發生不當對待事件資訊揭露，教育部說明，已函文督導台北市教育局，督促儘速完成調查，並於調查案件期間認為揭示資訊對公益有必要者，請台北市教育局依兒少權法及政府資訊公開法相關規定依權責辦理。

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