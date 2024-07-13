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莫凡彼台北明曜店遭爆雞肉疑沒熟 衛生局將稽查

有民眾向台北市衛生局陳情，莫凡彼餐廳台北明曜店雞肉疑似沒有煮熟，衛生局將派員稽查。（圖取自莫凡彼官網）

有民眾向台北市衛生局陳情，莫凡彼餐廳台北明曜店雞肉疑似沒有煮熟，衛生局將派員稽查。（圖取自莫凡彼官網）

2024/07/13 20:48

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾向台北市衛生局陳情，莫凡彼餐廳台北明曜店雞肉疑似沒有煮熟；另名網友則在臉書社團發文，11日在探索廚房用餐後，晚上拉肚子，痛了一整晚，懷疑食物不新鮮。台北市衛生局表示，針對探索廚房案未接獲疑似食物中毒通報，兩案都將派人前往稽查。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今表示，有關民眾陳情莫凡彼明曜店雞肉疑似沒熟一案，衛生局將派員依「食品良好衛生規範準則」前往稽查，如查獲不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條要求限期改善，期屆複查如未改善，將處6萬元至2億元罰鍰。

另外，有民眾於臉書「佳餚美饌」社團發文表示，11日中午和妻兒在探索廚房用餐，吃到4個品項疑似不新鮮或不夠熟，他說麵包蟹肉有點微黑，香瓜靠近中間處有微酸的味道，酒香蛤蜊本該是冰涼狀態，但不知為何吃到常溫的，而無指定熟度現煎的安格斯牛排看起來比3分熟還生。

民眾說離開餐廳時，一直在想自己會不會拉肚子，結果睡前肚子開始痛，在廁所奮戰了2小時，一整個晚上都持續陣痛，到早上症狀稍稍緩解後就醫。台北寒舍艾美酒店回應，針對個案會再聯繫關心後續情況，同時餐廳也會加強食安管理。

林冠蓁說，針對探索廚房案雖未接獲疑似食物中毒通報，但仍將派員依「食品良好衛生規範準則」前往稽查，如查獲不符合規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條要求限期改善，期屆複查如未改善，將處6萬元至2億元罰鍰。

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