二林房市推案量彰化縣第3！轉運站超車溪湖年底完工

二林轉運站預計今年底完工，2層樓建物簡潔有力的線條突顯現代感，圖為外觀設計圖。（圖縣府提供）

2024/07/13 19:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕中科二林園區近2年發展快速，35家進駐廠商創造年營業額逾22億元，成長50%，帶動經濟繁榮及就業機會，讓二林鎮房市推案量竄升到彰化縣第3高。同時，被視為園區交通樞紐的二林轉運站，已彎道超車溪湖轉運站，主體工程已完成60%，縣府表示，工程預計今年底完工。

房仲業者指出，二林地區受惠於中科二林園區的發展，包括全球知名的半導體封測大廠矽品精密進駐，帶動產業鏈前來設廠，創造就業機會，吸引民眾就近購屋置產。這兩年來，房市開發火熱，不僅本縣建商推案，也有外縣市建商推案，透天、大樓及公寓都有，房市出現榮景，行情看俏。

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二林轉運站串聯商業區域及儒林公園，成為二林重要生活圈，該站推動進度原本落後溪湖，拜發工程包順利之賜，已於去年10月動工。相較之下，溪湖轉運站目前走地目變更流程，尚未動工。

基地位於二溪路一段與仁愛路口，為台糖土地，縣府向台糖租用，建設工程經費4649 萬元交通部補助加縣府自籌，2層樓建物，規劃了5席大客車月台及充電樁，1樓設售票區、候車大廳及販賣部、2樓提供商業服務，提供候車空間。

轉運站未來整合3條市區客運、9條公路客運與1條國道路線停靠，可連結台北、台中、南投溪頭等地，民眾南來北往，交通更便利。而縣府向進駐中科二林園區發展的國造電動公車大廠成運汽車，添購電動大客車，也會在二林轉運站停靠，規劃從彰化市、員林市經溪湖鎮載運上班族到中科二林園區。

彰化縣二林鎮近年房市開發火熱，除了中科二林園區發展帶動經濟及就業機會外，觀光資源也是助力之一。（記者張聰秋攝）

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