閒置近30年！雲林斗六糖廠明年4月變身竹創基地

閒置近30年的斗六糖廠明年變身竹創基地對外開放。（記者黃淑莉攝）

2024/07/13 17:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕1909年創建距今有115年歷史的斗六糖廠，園區關廠至今閒置近30年，雲林縣府啟動「斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫」，將先把4公頃部分園區活化做為竹創基地，相關工程已在施做中，預計2025年4月完工營運，推廣竹生態及產業，並成為斗六的後花園。

縣府城鄉發展處長林長造表示，地方民眾很期待斗六糖廠活化，這次改造計畫是透過綠美化代管方式向台糖公司取得約4公頃土地使用同意，規劃整建園區綠地及既有建築，並導入竹構創作藝術，配合未來營運廠商引入竹產業，成為竹創基地。

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林長造指出，廠區內仍維持日治時期的空間配置紋理，深具產業文化景觀的文化與歷史價值，施作項目有綠地、步道、服務道路、停車場等景觀工程，另外2棟糖倉、1棟小庫房、舊車棚整設施整修及相關水電消防工程等，總經費8400萬元。

林長造說，雲林草嶺有516公頃孟宗竹林，會有許多疏伐的竹子，未來成為竹創基地主要創作媒材，園區內也會設置竹工藝創作裝置，打造竹創基地的亮點地標，包括竹創基地解說指標系統、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬體驗場之竹苑及土堤式溜滑梯、糖倉西側入口雨庇及牆面立體綠化、竹工藝館室內裝修及庭園景觀、竹裝置咕咕啾啾及竹鞦韆、竹工藝館展示設計製作暨體驗活動等。

林長造指出，斗六糖創竹創基地相關工程已在施作中，預計明年4月可完工營業，除讓民眾了解竹工藝、竹產業，也透過活化成為斗六的後花園、遊憩新景點。

閒置近30年斗六糖廠將活化做為竹創基地，推廣竹產業，並成為斗六後花園。（記者黃淑莉攝）

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