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暢遊九份、野柳免開車 新北交通局祭大眾運輸轉乘攻略

林詩欽表示，九份、野柳的公共運輸交通十分便捷，可在台北或新北市搭乘公車、火車及計程車等公共運輸前往。圖為九份老街公車站。（新北市交通局提供）

林詩欽表示，九份、野柳的公共運輸交通十分便捷，可在台北或新北市搭乘公車、火車及計程車等公共運輸前往。圖為九份老街公車站。（新北市交通局提供）

2024/07/13 12:36

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市九份、野柳是熱門觀光景點，交通局運輸管理科長林詩欽表示，九份、野柳的公共運輸交通十分便捷，可在台北或新北市搭乘公車、火車及計程車等公共運輸前往，無論是火車、捷運及公車皆可使用現金及電子票證乘車，詳細乘車動態及票價資訊可至台鐵、台北捷運公司官網或大台北公車動態網站、公路客運即時動態資訊網查詢。

林詩欽表示，如要前往九份，旅客可以從板橋區府中商圈或是台北市西門商圈搭乘965公車，或在北捷忠孝復興站搭乘1062公車直達；也可從板橋車站、萬華車站、台北車站、松山車站及南港車站搭火車到瑞芳車站後，到「區民廣場」公車站搭乘788、825、827、856、965、1062等路線公車到九份，或是瑞芳火車站前的計程車招呼站搭乘計程車前往九份老街，單趟220元。

林詩欽說，若要到野柳，則可搭北捷到忠孝新生站出站，到忠孝東路二段轉乘「台北科技大學（忠孝）」953區間車，或到北捷大安森林公園站出站，至建國南路一段的「信義市場」公車站轉乘953公車；林詩欽加碼表示，旅客可先至淡水一遊，至捷運淡水站搭乘716（台灣好行皇冠北海岸線）公車，皇冠北海岸線串聯淺水灣、富貴角燈塔、金山老街及野柳地質公園等北海岸人氣景點，旅客可輕鬆暢遊北海岸。

交通局補充，詳細乘車動態及票價資訊可至台鐵或北捷等相關網站查詢，計程車相關運價資訊可上市府官網查詢，歡迎國內外旅客多多利用公共運輸。

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