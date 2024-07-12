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行動電源放床上充電自燃！ 網友嚇壞：醒來時頭皮發麻

網友的行動電源突然燒起來，整張床留下焦黑印記。（擷取自Threads）

網友的行動電源突然燒起來，整張床留下焦黑印記。（擷取自Threads）

2024/07/12 23:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕使用3C產品要注意安全。一名網友在社群平台分享，與兒子在床上睡覺，行動電源放在一旁充電，熟睡中突然被濃煙嗆醒，竟發現還有火光竄出，沒想到原來是行動電源過熱自燃，把整張床都燒出焦黑痕跡，讓原PO大喊，「我不用行動電源了！我有陰影……」。

網友近日在社群平台Threads發文，晚上9點與兒子在睡覺，睡夢中突然被火光與濃煙嗆醒，當下立刻驚醒，馬上抱起兒子逃出去，讓原PO慶幸喊，「好險當時我沒有去洗澡，真的是福大命大」，後來仔細一看才發現，原來是放在床上的行動電源自己燒了起來，看燒毀的焦黑痕跡判斷應該有一段時間，畫面曝光慘不忍睹。

原PO透露，行動電源是放在床上充電，結果竟然開始自燃，導致家裡「整間都是戴奧辛的味道，已經過一個禮拜了，味道有散去了」，好險她發現的及時，幸好沒釀成更大的災難。

貼文曝光，引起網友熱議，「瞬間不敢用行動電源……快速放下」、「光看就好可怕，延長線放在枕頭後面就更加可怕，很多火災都是這樣的疏忽引起的，還是要隨手關起來拔掉插頭」、「看到這篇我不自覺的走向正在充電的行動電源……已拔除」、「不要吸那個氣體……小朋友絕對不能吸到」。

另外，也有網友指出，「你把3C產品在棉被或其他保溫的東西上充電，產生出來的高溫在被棉裡被保留住散不掉，導致3C產品或行動電源的溫度越來越高，高溫到一定程度很容易就燒起來了，不要在棉被或是易燃的東西上，幫3C產品充電或使用行動電源」。

由 @areyou0321 發佈
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