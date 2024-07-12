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彰化縣房市推案量698億創新高 人口掉最多大城鄉也破蛋

不動產最新數據顯示，彰化縣2023全年房市，推案量及銷售金額雙創新高。員林市全縣居冠，超車人口最多的彰化市。（圖縣府提供）

不動產最新數據顯示，彰化縣2023全年房市，推案量及銷售金額雙創新高。員林市全縣居冠，超車人口最多的彰化市。（圖縣府提供）

2024/07/12 22:24

〔記者張聰秋／彰化報導〕全台房市交易火熱，根據彰化縣不動產開發商業同業公會最新統計，即使沒有「護國神山」台積電設廠加持，2023全年房市推案量總銷金額達到698億元，距離700億元大關僅一步之遙，超越2022年的641億元，再創歷史新高。

統計數據顯示，新屋推案地點遍佈彰化縣26個鄉鎮市，即使是西南角臨海偏鄉的大城鄉，近年來人口數約為1萬3000多人的地區，也有新屋推案，打破多年推案掛零的紀錄，突顯出彰化縣房市營建業，去年開始急起直追，推案量如雨後春筍般爆發。

再進一步來看，2023年彰化縣總銷戶數6072戶，比2022年5664戶多出408戶，成長7％，總銷金額隨著房價上揚和戶數增加，也增加近9%。

更令人驚訝的是，位於西南角臨海的二林鎮，雖然人口數僅4萬多人，但推案量和銷售金額躍居全縣第3高，僅次於最高的員林市及次高的彰化市。這顯示出，即使沒有台積電先進製程的進駐，彰化縣房市開發的熱情依然高漲，進入瘋狂推案的階段，出現了其他縣市有台積電落腳的「積」情效應的現象。

彰化縣不動產開發商商業同業公會名譽理事長吳水富分析，彰化縣過去，每年全年房市推案量約4000戶左右，前年開始飆升，一舉衝破5600戶，去年繼續拉升來到6072戶，而2房為主力的總價，才短短1年就已由約800萬元均價漲到1000萬元左右，漲幅約25%，漲價除了建商反映土地成本和營業稅金提高外，預期未來的碳稅還有興建期間缺工、工期拉長等等，都是促使房價攀升的主因。

臨海的二林鎮，王功夕陽很美，人口僅4萬多人，房市推案量高居全縣第三，房市開發持續火熱。（圖縣府提供）

臨海的二林鎮，王功夕陽很美，人口僅4萬多人，房市推案量高居全縣第三，房市開發持續火熱。（圖縣府提供）

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