鎖定30萬名三高族群！ 健保署「生活習慣諮詢服務」最快8月上路

健保署今（12日）拍板，預計投入3.5億元，追蹤30萬名定期在全台地區醫院就診的三高病人，提供全人照顧服務。 （記者邱芷柔攝）

2024/07/12 21:51

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署鎖定高血壓、高血脂、高血糖（糖尿病）三高族群，導入「生活習慣諮詢服務」進行疾病管理與預防保健，醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議今（12日）拍板，半年預計投入3.5億元，追蹤30萬名定期在全台地區醫院就診的三高病人。

健保署今年8月起將推動地區醫院「全人全社區照顧計畫」，健保署署長石崇良說明，現有家庭醫師計畫中，基層診所能提供三高慢性病人個人健康評估、疾病管理、預防保健等服務，但在醫院就醫的病人往往缺乏這些服務，此計畫目的就是希望讓地區醫院也能提供全人照顧服務，貼近民眾需求，提升慢性病管理的效果，落實總統賴清德的「888計畫」。

請繼續往下閱讀...

石崇良說，計畫內容有8大項，第一是針對院內三高病患「建檔」，包含疾病史、家族史、生活型態評估如飲食、運動情形、菸酒物質使用等。第二是提供「預防保健服務」包括癌症篩檢、疫苗注射、健檢等。第三是按照疾病樣態進行「定期檢查追蹤」患者的血糖、血脂、血壓。第四是定期辦理衛教活動，提升病人自我照護能力。

第五是建制「24小時諮詢專線」提供即時的醫療諮詢與就醫協助。第六是建立「轉診制度」，必要時協助轉介至長照、居家計畫等相關服務網絡。第七是進行個案管理，包括健康追蹤、疾病回診提醒等，若生活型態評估後需要運動指導等，也可進行協調與安排，讓病人得到全人的照顧。第八是鼓勵下載健康存則。

石崇良說，半年的預算規模為3.5億元，目標是地區醫院中約30萬的慢性病患者，對於同時在醫院和診所就醫的病人，會先由診所收案納入家醫計畫，多重慢性疾病等較為複雜的病人，則由地區醫院收案。

石崇良指出，該計畫預算規模為半年3.5億元，將以包裹式給付，收案時個案管理費為500元，若個案控制良好還會有550元獎勵金，因此每個個案基本費用為1050元，第二年起舊案的個管費減至250元，獎勵費同樣為500元；地區醫院若達到8大項計畫建置目標，例如有八成以上病人完成建檔等，將另有15萬元獎勵，此外，若病人控制良好，醫院醫療費用支出減少，健保署也將支付50%的差值予以鼓勵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法