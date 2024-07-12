國6東草屯休息站明天啟用 注意！下午2點才開放

國道6號「東草屯休息站」明天啟用。（記者吳亮儀攝）

2024/07/12 21:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕橫向國道首座休息站國6「東草屯休息站」明天（13日）上午由行政院長卓榮泰主持啟用典禮，不過休息站明天下午2點才開放，提醒要到休息站歇歇腳上五星級廁所、遠眺九九峰美景的遊客注意！

國6草屯休息站是橫向國道第一座休息站，與國家重大建設鳥嘴潭人工湖隔著國6高速公路相望，2020年7月下旬，時任行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧向行政院大力爭取，當時的交通部長林佳龍與蔡培慧等人到場會勘，宣布東草屯休息站闢建計畫，2022年4月22日動工，工程斥資4.5億，預定今年7月完工啟用。

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國道6號銜接國道3號霧峰系統，埔里在終點，全長37.6公里，沿途設置舊正、東草屯、國姓、北山、愛蘭、埔里等交流道，是目前最長的東西向國道，原在6.7K東草屯路段規劃收費站，完成進出匝道動線，但國道後來全面電子收費，收費站取消，經蔡培慧爭取，改設休息站。

蔡培慧說，東草屯休息站既可提供用路人休息、如廁服務，也結合鳥嘴潭人工湖、九九峰、雙冬吊橋、台灣工藝研究發展中心等資源，帶動地方觀光，也能讓南投縣的農特產和工藝品在休息站市集販售。

國6東草屯休息站建築造型以九九峰外型為發想設計。（高公局提供）

東草屯休息站與鳥嘴潭人工湖隔著國道6號相望。（中水署鳥嘴潭人工湖管理中心提供）

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