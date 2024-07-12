為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

國6東草屯休息站明天啟用 注意！下午2點才開放

國道6號「東草屯休息站」明天啟用。（記者吳亮儀攝）

國道6號「東草屯休息站」明天啟用。（記者吳亮儀攝）

2024/07/12 21:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕橫向國道首座休息站國6「東草屯休息站」明天（13日）上午由行政院長卓榮泰主持啟用典禮，不過休息站明天下午2點才開放，提醒要到休息站歇歇腳上五星級廁所、遠眺九九峰美景的遊客注意！

國6草屯休息站是橫向國道第一座休息站，與國家重大建設鳥嘴潭人工湖隔著國6高速公路相望，2020年7月下旬，時任行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧向行政院大力爭取，當時的交通部長林佳龍與蔡培慧等人到場會勘，宣布東草屯休息站闢建計畫，2022年4月22日動工，工程斥資4.5億，預定今年7月完工啟用。

國道6號銜接國道3號霧峰系統，埔里在終點，全長37.6公里，沿途設置舊正、東草屯、國姓、北山、愛蘭、埔里等交流道，是目前最長的東西向國道，原在6.7K東草屯路段規劃收費站，完成進出匝道動線，但國道後來全面電子收費，收費站取消，經蔡培慧爭取，改設休息站。

蔡培慧說，東草屯休息站既可提供用路人休息、如廁服務，也結合鳥嘴潭人工湖、九九峰、雙冬吊橋、台灣工藝研究發展中心等資源，帶動地方觀光，也能讓南投縣的農特產和工藝品在休息站市集販售。

國6東草屯休息站建築造型以九九峰外型為發想設計。（高公局提供）

國6東草屯休息站建築造型以九九峰外型為發想設計。（高公局提供）

東草屯休息站與鳥嘴潭人工湖隔著國道6號相望。（中水署鳥嘴潭人工湖管理中心提供）

東草屯休息站與鳥嘴潭人工湖隔著國道6號相望。（中水署鳥嘴潭人工湖管理中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
統一超商3/1起進駐「清水服務區」年底前改裝整新完工
2024/02/27 12:01

統一超商3/1起進駐「清水服務區」年底前改裝整新完工
帶毛小孩放電！國道服務區寵物公園 未來再增3處
2024/07/02 16:47

帶毛小孩放電！國道服務區寵物公園 未來再增3處

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成
橫向國道首座休息站「東草屯休息站」明啟用 廁所有免治馬桶
2024/07/12 17:26

橫向國道首座休息站「東草屯休息站」明啟用 廁所有免治馬桶
創新高！國道服務區去年營業額破50億 冠軍由清水蟬聯
2024/03/01 16:27

創新高！國道服務區去年營業額破50億 冠軍由清水蟬聯

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播