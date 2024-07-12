大學分科測驗》生物科考出「冷門」 補教：鑑別度高

大學分科測驗生物科，補教老師游夏認為，今年考題顯示出命題老師的生態學很強。（記者林曉雲攝）

2024/07/12 19:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗最後一節考生物科，被認為難在考出很多「冷門」題，補教老師游夏表示，今年比去年稍難，難的不是出了過往常見的難題，而是考出很多選修生物第四冊的內容，如生態學、植物學、演化等，是考生不熟或易忽略之處，故鑑別度高，頂標估與去年相同53級分，其餘微降。

游夏表示，很多題目的答題要花很多時間，例如第14題生態學題目，思維不同於以往，顯示命題老師的生態學很強，或如第18題島嶼生態學，或手寫填充題第48題也較難完整回答，第49題平衡石則是大學時教，植物學不強的考生恐難拿分。

請繼續往下閱讀...

游夏指出，閱讀測驗的文章都不難懂，考生只要讀完文章，答案就會選出來，屬於直覺型題目，例如第23至25題基因採檢，以小型犬吉娃娃與大型犬大麥町為例，其體重差距可高達10倍之多，考的很棒，凸顯出現代遺傳學及分子生物學的重要課題；另閱測第26題是看圖說故事，關鍵字是海水入侵時間，考生要看文章、看題目再結合背景知識，屬於生態學題目，亦具鑑別度。

游夏也表示，整份考卷由簡單題進入困難題，讓學生答題壓力不會那麼大，但可見命題老師藉考題用心引導學生學習，很有方向性、指標性和理想性。

補教估五標為：頂標53級分、前標47級分、均標37級分、後標28級分、底標22級分。

大學分科測驗生物科五標，補教估與頂標去年相同，其餘微降。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法