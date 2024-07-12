為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大學分科測驗》生物科考出「冷門」 補教：鑑別度高

大學分科測驗生物科，補教老師游夏認為，今年考題顯示出命題老師的生態學很強。（記者林曉雲攝）

大學分科測驗生物科，補教老師游夏認為，今年考題顯示出命題老師的生態學很強。（記者林曉雲攝）

2024/07/12 19:59

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗最後一節考生物科，被認為難在考出很多「冷門」題，補教老師游夏表示，今年比去年稍難，難的不是出了過往常見的難題，而是考出很多選修生物第四冊的內容，如生態學、植物學、演化等，是考生不熟或易忽略之處，故鑑別度高，頂標估與去年相同53級分，其餘微降。

游夏表示，很多題目的答題要花很多時間，例如第14題生態學題目，思維不同於以往，顯示命題老師的生態學很強，或如第18題島嶼生態學，或手寫填充題第48題也較難完整回答，第49題平衡石則是大學時教，植物學不強的考生恐難拿分。

游夏指出，閱讀測驗的文章都不難懂，考生只要讀完文章，答案就會選出來，屬於直覺型題目，例如第23至25題基因採檢，以小型犬吉娃娃與大型犬大麥町為例，其體重差距可高達10倍之多，考的很棒，凸顯出現代遺傳學及分子生物學的重要課題；另閱測第26題是看圖說故事，關鍵字是海水入侵時間，考生要看文章、看題目再結合背景知識，屬於生態學題目，亦具鑑別度。

游夏也表示，整份考卷由簡單題進入困難題，讓學生答題壓力不會那麼大，但可見命題老師藉考題用心引導學生學習，很有方向性、指標性和理想性。

補教估五標為：頂標53級分、前標47級分、均標37級分、後標28級分、底標22級分。

大學分科測驗生物科五標，補教估與頂標去年相同，其餘微降。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

大學分科測驗生物科五標，補教估與頂標去年相同，其餘微降。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大學分科測驗》生物科考邦克列酸食安事件 全教會：估分數微降
2024/07/12 19:00

大學分科測驗》生物科考邦克列酸食安事件 全教會：估分數微降
大學分科測驗》數甲考西洋棋、抽獎 題目對學生「親切友善」
2024/07/12 17:59

大學分科測驗》數甲考西洋棋、抽獎 題目對學生「親切友善」

逾2兆股利入袋 迎資金熱錢置產商辦成新贏家
大學分科測驗》生物科考男性勃起神經 女考生喊「不熟，卡住了」
2024/07/12 18:24

大學分科測驗》生物科考男性勃起神經 女考生喊「不熟，卡住了」
大學分科測驗》化學科考生跑錯試場慘了 恐扣6級分
2024/07/12 17:30

大學分科測驗》化學科考生跑錯試場慘了 恐扣6級分

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播