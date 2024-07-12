冷知識！台北公車「路線名」藏亮點 網驚：難怪士林都紅色

公車是許多台北人必搭的交通工具之一。示意圖。（資料照）

2024/07/12 21:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北的大眾運輸便利，而公車更是許多通勤族必搭的交通工具之一。一名網友在社群平台分享，原來公車上的電子橫幅「帶有顏色字的路線」其實內藏含意。貼文曝光，讓網友紛紛感嘆，「住台北三十年了，今天真是長知識了」。

網友近日在Threads上指出，「活這麼大才知道的台北冷知識」，原來台北公車上的電子橫幅有顏色字「紅12、藍19」，就代表「就代表這台公車有到那個顏色線上的捷運站！」例如，紅12會到士林與石牌。原PO得知後相當震驚，長期以來都誤會，以為只是數字不夠用。

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貼文曝光，引起許多網友熱議，「難怪士林都是紅開頭公車」「真的是冷知識，今天才知道」「我的天，紅藍棕顏色的部分我到現在才知道」「長知識了」、「假台北人是我」、「跟東京有點像，東京不少公車也會用，通到哪個地鐵站或走什麼路線來命名」。連民進黨前發言人謝佩芬都來回覆，「原來如此！我也以為是數字不夠用欸！」。

另外，也有網友指出，「顏色開頭的路線編號，設計之初是作為捷運末班車的接駁公車，但到後期根本亂了，應該說是整個雙北公車編號系統都亂掉了」、「一開始只是接駁去捷運站，紅色用紅線、藍色用藍線，結果到後來因為大家要去很多地方，綠1從新店到動物園再到市政府，搞得綠色都不綠色，今年直接變南環幹線了」。

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