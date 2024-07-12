老舊校舍奇觀！高市小學廁所漏水竟長出「鐘乳石」

陳菁徽指出，高雄左營區內的兩所小學，廁所約有20至30年沒有修繕，男廁6個小便斗只有1個可以使用，且管線嚴重堵塞漏水，甚至連天花板和地板都長出鐘乳石。（陳菁徽辦公室提供）

2024/07/12 11:27

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳菁徽今（12）日在立法院院會國是論壇中披露，高雄左營區內的兩所小學，廁所約有20至30年沒有修繕，男廁6個小便斗只有1個可以使用，且管線嚴重堵塞漏水，甚至連天花板和地板都長出鐘乳石；她直呼，這嚴重影響到學生的生、心理健康，以及最基本的受教權益。

陳菁徽描述，她這週回高雄會勘幾所小學的基礎設施，令人大吃一驚、不敢置信的是，蓬勃發展的左營區內的兩所小學，廁所大概有20至30年沒有修繕，甚至還存在著男廁6個小便斗卻只有1個可以使用，而且管線嚴重堵塞漏水，甚至連天花板和地板都長出鐘乳石。

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陳菁徽說，她與學校校長、教育部官員、議員們一層樓一層樓的會勘，每一間廁所裡面，幾乎都掛著「故障請勿使用」的紙牌。學生要上廁所，猶如猜盲盒一般，不知道上完了水能不能沖乾淨，甚至擔心自己這間壓下沖水按鈕之後，隔壁的廁所會不會噴出其他排泄物；有4棟教學大樓的學校，只有一棟的廁所是完好的，外頭的人都在排隊吃美食，這裡的學生居然是下課衝去排隊搶廁所。

陳菁徽認為，小朋友來學校上學，卻需要為了最基本的生理需求跑上跑下，甚至要遠赴其他大樓，才能夠安心如廁。這已經嚴重影響到學生的生理和心理健康，以及最基本的受教權益。

陳也強調，保障孩子的教育是大是大非的問題，沒有黨派之分，就是全力以赴來改進辦理。呼籲教育部儘快與各地方政府提出全國的廁所改善方案，讓全國的孩子們都能平等地擁有良好的學習環境。

陳菁徽呼籲，教育部應儘快與各地方政府提出全國的廁所改善方案，讓全國的孩子們都能平等地擁有良好的學習環境。（陳菁徽辦公室提供）

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