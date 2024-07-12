2國小老舊廁所冒出「鐘乳石」高市府：已安排暑假施工改善

高市教育局日前邀集技師等前往福山國小、明德國小現勘，並將於暑假施工改善。（校方提供）

2024/07/12 13:06

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市左營區福山國小、明德國小因校內廁所的污水管路老舊阻塞，今（12日）國民黨立委陳菁徽在立法院院會國是論壇中直指連天花板和地板都長出「鐘乳石」，高雄市教育局回應，10日已前往現勘，暑假期間將全力改善。

教育局指出，已陸續盤點各級學校廁所環境改善，10日由專門委員劉靜文率工程科邀集高雄市建築師公會、電機技師至福山國小與明德國小辦理現勘，勘查結果福山國小廁所有部份天花板白華結晶、輕鋼架鏽蝕、污水管阻塞等情事；明德國小廁所有小便斗沖水零件與便器採水器故障，及管線阻塞導致滲水等情事。

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教育局專委劉靜文表示，2校污水管路因老舊阻塞等造成師生如廁困擾及有安全問題，教育局將先行動用相關經費，補助學校更換故障零件及疏通管線等，暑假期間進行施工改善，讓廁所能盡速讓學童正常使用為優先，並協助學校同步爭取中央補助，以維護親師生如廁安全，提供親師生優質的如廁使用環境。

福山國小校長王國村說，目前學生暑期課後照顧已移至新教室，老舊廁所已暫停使用，將於近日進行改善工程，並向教育局爭取經費澈底整修，讓全校2300名師生能有安全舒適的廁所可使用。

此外，教育局表示，其他盤點的學校廁所環境改善補助案，在5、6月間都已提報教育部，預計113學年度的第2學期完工，全力協助學校進行廁所更新事宜。

福山國小天花板因樓板漏水，導致產生鐘乳石的現象。（校方提供）

福山國小老舊廁所因樓板漏水，持續滴落地板的水滴，地面出現類似石筍的結晶物。（校方提供）

福山國小老舊廁所因樓板漏水，持續滴落地板的水滴，地面出現類似石筍的結晶物。（校方提供）

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